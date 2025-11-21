Atentado contra concejal de Daule: ¿a qué banda atribuye la Policía el ataque?

Sujetos detonaron explosivos en los exteriores de la vivienda de un edil de Daule, la madrugada del miércoles 19 de noviembre

Las amenazas contra funcionarios del Municipio de Daule no cesan. La madrugada del miércoles 19, sujetos detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de la vivienda de un edil, reavivando el temor entre los concejales, quienes semanas atrás revelaron a EXPRESO ser víctimas de extorsiones e intimidaciones.

Santiago Luna, jefe encargado del distrito policial de Daule, indicó que la banda terrorista Los Lobos estaría detrás del atentado, registrado en la ciudadela Juan Bautista, en la cabecera cantonal, y que no dejó personas heridas.

Este viernes 21 de noviembre, la Policía realizaba varias pericias para identificar a los tres integrantes de esta organización delictiva que, a bordo de una motocicleta, colocaron el artefacto explosivo y lo detonaron, según videos de las cámaras de vigilancia del sector.

“Estamos asustados por lo que pasó en la vivienda del vecino. Todo el vecindario se despertó con la fuerte explosión y salimos a la calle”, contó una habitante de la ciudadela.

El concejal afectado, en una entrevista a un medio local, manifestó que el explosivo causó daños materiales en las rejas y en la puerta de su vivienda.

Agregó que es la primera vez que sufre un atentado y que ya se contactó con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) para coordinar medidas de seguridad.

“Como concejales, sabemos que estamos a la vista de todos. ¿Algo puntual por lo que se tome alguna represalia? No, para nada. Lamentablemente, esto se ha vuelto común en nuestro país y obedece a extorsiones”, manifestó el funcionario.

Atentado a concejal de Daule: dejaron panfleto en exteriores de vivienda

El jefe policial señaló que, además del explosivo, también se dejó un panfleto en la puerta de la vivienda del funcionario municipal de Daule

“Este sector está a oscuras y no tiene alumbrado público. Los moradores no han querido colaborar con la investigación”, manifestó Luna.

