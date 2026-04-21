Inseguridad en Guayaquil
Atentado en avenida 25 de Julio: trabajador portuario sobrevivió al ataque en el sur
El hombre fue interceptado cerca de la Universidad Agraria, en el sur de Guayaquil, mientras volvía a su casa en un automóvil
Lo que se sabe
- El trabajador volvía a su casa en un auto cuando fue interceptado
- La víctima recibió un disparo en la mandíbula
- Su padre dijo que el hombre no había recibido amenazas
Un empleado de uno de los puertos de Guayaquil sufrió un atentado mientras iba a bordo de su vehículo en la tarde de este lunes 20 de abril de 2026.
El hecho violento sucedió en la avenida 25 de Julio, en las inmediaciones de la Universidad Agraria, en el sur de la ciudad.
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El hombre, quien se movilizaba en un auto marca Kia Río, de color plateado, habría sido alcanzado por sujetos que iban en otro automotor, que utilizaron para interceptarlo cerca de las 15:30 para atacarlo.
Según el padre de la víctima, él había llamado a sus familiares para avisar que había terminado su jornada de trabajo en el puerto y ya se dirigía a su vivienda.
¿Qué dijeron los familiares de la víctima?
El familiar aseguró que llegó al sitio apenas le avisaron que había sido baleado; sin embargo, los testigos le indicaron que fue trasladado a un hospital con vida, ya que el impacto se alojó en una parte de la mandíbula.
Poco después, la Policía Nacional llegó al sitio y empezó a retirar las evidencias balísticas de la escena. Allí también revisaron el auto, del que retiraron uniformes e implementos relacionados con su trabajo.
Al momento del levantamiento de los indicios, la Policía Nacional inhabilitó temporalmente el paso en la avenida 25 de Julio, mientras los conductores esperaban hasta que se terminaran de realizar las tareas.
Finalmente, la Policía no dio detalles de manera oficial sde uno de los puertos de Guayaquil. Su padre, por otro lado, aseguró que él “no se metía con nadie”, por lo que desconocería las causas del atentado.
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