Ataques a policías en Guayaquil: las zonas donde los agentes están en riesgo

El pasado 20 de enero asesinaron a un policía en el sur de Guayaquil. Conoce los sectores más conflictivos

Referencial. La propia policía no se salva de la violencia en Ecuador.

El aumento de la violencia que golpea a Guayaquil no solo mantiene en alerta a la ciudadanía, sino que también ha convertido a los servidores policiales en blancos frecuentes de la criminalidad.

En los últimos años, los atentados contra uniformados han aumentado en medio de un escenario marcado por el avance de organizaciones delictivas, disputas territoriales y un deterioro progresivo de la seguridad en varios sectores de la ciudad.

Las zonas más conflictivas de Guayaquil

En Guayaquil, estos ataques se concentran principalmente en zonas catalogadas como de alta conflictividad, donde la presencia de bandas criminales y economías ilegales incrementa el nivel de riesgo para quienes cumplen labores de control y patrullaje.

Entre los sectores más peligrosos figuran áreas del sur de la urbe, como Guasmo, Esteros, Trinitaria y Malvinas, así como zonas del noroeste como Nueva Prosperina.

Estos puntos registran altos índices de homicidios, robos y enfrentamientos armados, lo que los convierte en territorios complejos tanto para la población como para las fuerzas del orden. A ello se suman corredores estratégicos y áreas comerciales donde la actividad delictiva se intensifica durante la noche.

Un policía fue asesinado en el sur de Guayaquil

La noche del 20 de enero de 2026 se produjo un nuevo ataque contra un miembro de la Policía Nacional en el sur de Guayaquil.

Un sargento segundo, que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil, fue interceptado junto a una mujer en los exteriores de una plaza comercial. Un vehículo tipo furgoneta se cruzó en su camino. Los ocupantes abrieron fuego contra ambos.

El hecho ocurrió en una calle del sur de la ciudad, donde los cuerpos permanecieron tendidos hasta que personal especializado realizó el levantamiento pasadas las primeras horas de la madrugada.

Estos hechos refuerzan la percepción de que Guayaquil atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad.

Los constantes ataques contra policías evidencian que el riesgo no distingue entre horarios ni funciones, y que los uniformados enfrentan una amenaza permanente incluso fuera de servicio.

