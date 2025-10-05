Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

asesinato en el centro de Guayaquil
En este sector fue asesinado Daniel Zambrano, de 30 años de edad.JOFFRE FLORES

Violencia en el centro de Guayaquil: hombre de 30 años fue asesinado a tiros

La Policía trasladó a la víctima, aún herido, al hospital, donde falleció. En el sitio se encontraron 14 vainas percutidas

Un nuevo hecho violento se registró en el centro de Guayaquil, la madrugada de este domingo 5 de octubre. 

RELACIONADAS

Un hombre identificado como Daniel Anthony Zambrano Sánchez, de 30 años, fue asesinado a tiros en la intersección de las calles Padre Aguirre y Boyacá, perteneciente al distrito policial 9 de Octubre.

Según informó la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de la 01:40, cuando la víctima caminaba por la zona

Moradores alertaron al ECU-911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que unidades policiales acudieron al sitio y hallaron al ciudadano gravemente herido, tendido sobre la calzada. 

Fue trasladado de inmediato por personal de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a múltiples impactos de bala.

Al menos 14 disparos en este crimen

Inseguridad sur de Guayaquil

Sitiados por el crimen: el sur de Guayaquil no encuentra paz

Leer más

Durante el levantamiento del cadáver, agentes de la Dinased y Criminalística encontraron 14 vainas percutidas y tres balas deformadas, evidencia que fue fijada y levantada como parte de la investigación. El cuerpo presentaba heridas de proyectil en varias partes, según el informe preliminar.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

Por su parte, el coronel Herbie Guamán, jefe del distrito 9 de Octubre, indicó que Zambrano no registraba antecedentes penales y que fue atacado mientras caminaba por el sector. 

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados, y las autoridades mantienen el caso en fase de investigación.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

  2. Gatos y perros negros, en riesgo durante octubre: ¿por qué hay que cuidarlos más?

  3. Trump envía tropas de California a Oregón y desafía a los dos estados demócratas

  4. Violencia en el centro de Guayaquil: hombre de 30 años fue asesinado a tiros

  5. Feriados con IVA reducido: qué productos y servicios se incluyen (y cuáles no)

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos