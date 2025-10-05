Violencia en el centro de Guayaquil: hombre de 30 años fue asesinado a tiros

La Policía trasladó a la víctima, aún herido, al hospital, donde falleció. En el sitio se encontraron 14 vainas percutidas

En este sector fue asesinado Daniel Zambrano, de 30 años de edad.

Un nuevo hecho violento se registró en el centro de Guayaquil, la madrugada de este domingo 5 de octubre.

RELACIONADAS Asesinan a tiros a un hombre en un hotel en el centro de Guayaquil

Un hombre identificado como Daniel Anthony Zambrano Sánchez, de 30 años, fue asesinado a tiros en la intersección de las calles Padre Aguirre y Boyacá, perteneciente al distrito policial 9 de Octubre.

Según informó la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de la 01:40, cuando la víctima caminaba por la zona.

Moradores alertaron al ECU-911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que unidades policiales acudieron al sitio y hallaron al ciudadano gravemente herido, tendido sobre la calzada.

Fue trasladado de inmediato por personal de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a múltiples impactos de bala.

Al menos 14 disparos en este crimen

Sitiados por el crimen: el sur de Guayaquil no encuentra paz Leer más

Durante el levantamiento del cadáver, agentes de la Dinased y Criminalística encontraron 14 vainas percutidas y tres balas deformadas, evidencia que fue fijada y levantada como parte de la investigación. El cuerpo presentaba heridas de proyectil en varias partes, según el informe preliminar.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

Por su parte, el coronel Herbie Guamán, jefe del distrito 9 de Octubre, indicó que Zambrano no registraba antecedentes penales y que fue atacado mientras caminaba por el sector.

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados, y las autoridades mantienen el caso en fase de investigación.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí