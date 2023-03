Con el apoyo de empresas privadas, pescadores artesanales y recolectores de cangrejo y concha realizaron el lanzamiento del proyecto “Pescando plásticos en el manglar”.

La basura, el problema que mancha a los esteros Leer más

El evento se desarrolló el pasado miércoles 1 de marzo, en el muelle del mercado Caraguay (sur de la ciudad), donde procedieron a recolectar 5 toneladas de basura en lo que fue la primera jornada de limpieza que se han propuesto realizar en la ciudad.

El proyecto es dirigido por la Federación de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador y coordinado con la Red de Manglares Ancentrales, quienes buscan incentivar a autoridades y ciudadanía en general para que se sumen a esta tarea de cuidar el medio ambiente, en especial el manglar de la provincia de Guayas. Un ecosistema vulnerable que se ha visto seriamente afectado debido a la contaminación.

La basura, el enemigo que afecta a zonas de árboles aéreos en Ecuador Leer más

“Si no sacamos esa basura, los cangrejos, las conchas y demás recursos marinos no pueden salir de sus madrigueras, porque la basura los cubre, entonces tenemos que limpiar para que el recurso pueda salir, convivir con la naturaleza, en su hábitat y nosotros poder garantizar un alimento sano, para que este recurso no consuma microplástico...”, explicó Gabriela Cruz, presidenta de la Federación de Pescadores.

Limpieza En el sector del estero Salado, a diario se recogen más de treinta toneladas de basura, entre las que incluyen hasta muebles de casa.

Las jornadas de limpieza y recolección de plásticos continuarán en el transcurso del año. Esperan que más empresas privadas se sumen para apoyar esta causa ambiental, que busca reducir los niveles de contaminación de plásticos de este ecosistema vulnerable de Guayaquil. “Pedimos que no consuman plástico... no boten desechos al mar, al río porque hace daño a la pesca artesanal, a nosotros...”, recalcaron los artesanos.

La mayoría del Concejo vuelve a callar por esteros Leer más