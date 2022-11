En su encuentro con EXPRESO, el vicepresidente ejecutivo del Grupo La Ganga menciona el motivo por el que la entidad se suma al rescate del centro. A él le gustaría que regrese la peatonalización, no solo en el bulevar 9 de Octubre, sino también en calles transversales, así como un circuito cultural. Aplaude lo hecho en la calle Panamá, y que así se debe apuntar a la parte comercial.

¿Por qué La Ganga se interesó en ser parte de esta iniciativa? ¿Cuál fue ese impulso?

Nace por haber nacido La Ganga (hace casi 40 años) dentro del centro de la ciudad. Es interesante poder participar en un proyecto que busca renovar esto, que es donde nació la actividad comercial en la ciudad. La Ganga inició en la Bahía, así que nos sentimos comprometidos en participar en este proyecto.

A su criterio, ¿por qué considera relevante que existan ideas de este tipo y cómo pueden vincularse diferentes instituciones?

-Yo creo que si no hay, por parte de iniciativas privadas así como de las entidades gubernamentales, un enfoque a promover el centro de las ciudades, existe el riesgo de que este vaya de alguna manera cayendo en su presencia y creo que la iniciativa es tratar de revertir eso y hacer un realce de lo que es el centro.

¿Y cuáles acciones serían factibles para poner en marcha? En otros países hay, por ejemplo, vida comercial nocturna. ¿Guayaquil debe apuntar a eso?

Pienso que sí, fuera del tema de seguridad, que no deja de ser importante, el tema de la vialidad así como la peatonalización serían puntos súper importantes. Cómo las ordenanzas pudiesen organizar el centro de manera que reactive la parte cultural, así como la parte comercial y gastronómica, que ya está empezando por esa parte de la calle Panamá y que le ha venido muy bien al centro. Sí se puede, pero hay que ir cubriendo algunas etapas y pasos para lograrlo.

Una iniciativa cívica con el apoyo de la empresa privada RESCATEMOS EL CENTRO DE GUAYAQUIL

Tocó un punto que EXPRESO ha seguido de cerca, la peatonalización en el bulevar 9 de Octubre que, se lo hacía, pero el Municipio no da luces de su vuelta. ¿Aprueba su retorno?

-Debería regresar, pero bien planificado. No solo es la avenida 9 de Octubre, sino también las zonas transversales que alimentan a esta franja comercial, pero es algo que tuviese que revisarse. El ejemplo lo tenemos (calle Panamá) se lo ha iniciado y le ha dado una vida a la parte gastronómica. Anhelo que se multiplique y ahora hay que trabajar en la parte comercial y cultural para rescatar el patrimonio mismo de Guayaquil.

¿Qué acciones para dinamizar al centro le añadiría a los tres últimos puntos que mencionó?

Creo que hace falta un circuito cultural que cuente toda la historia de la ciudad y que, tanto el guayaquileño como los turistas, identifiquen cómo ha sido la historia y cómo, de alguna manera, esto genere interés y tráfico que impulsen las otras actividades comerciales.

Una mirada integral.

No solo podemos hablar de las calles principales. Es importante que todas las arterias sean parte del proyecto integral, no podemos dejar solo una zona como la zona única, sino que realmente sea un complejo que nos permita que la gente se sienta cómoda, segura y sea un destino a visitar. Eso es lo más importante, no solo hablemos de un punto dentro del centro, sino todo el centro.

Para alcanzar esto se requiere de factores como más iluminación, vigilancia...

Definitivamente tienes temas de iluminación, seguridad, limpieza, transporte; son servicios que la comunidad requiere, pero también creo que debemos ser nosotros, en la iniciativa privada, quienes de la mano con las entidades del Gobierno podamos sacar adelante este proyecto.

¿Y, actualmente considera que hay sinergia entre los gobiernos locales con la empresa privada?

Hay apertura y finalmente entre las partes se puede llegar a hacer acuerdos que participen y ayuden a la ciudad, en este caso el casco de Guayaquil.