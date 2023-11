El arreglo del puente de la Unidad Nacional, paralizado

Malestar es lo que genera la paralización del mantenimiento del puente de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta al cantón Durán con La Puntilla.

Un joven fue tiroteado al sur de Guayaquil Leer más

Una situación que se vive hace más de un mes y por lo que conductores y quienes utilizan a diario ese paso vehicular reclaman, más aún cuando observan el lado que conecta La Puntilla con Guayaquil.

Muchos reclaman por la diferencia entre ambas partes del puente y piden que el trabajo se concrete en su totalidad, para beneficio de todos.

“Necesitamos una obra completa, no que se paralicen por casi un mes y nos dejen imposibilitados de seguir con calma el camino. Es difícil conducir aquí porque todo está rastrillado”, reclamó el ciudadano Alfonso Gutiérrez, quien utiliza el puente todos los días para llegar hasta su trabajo.

Lea también: Una nueva sentencia da plazos a los fotorradares

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (del anterior Gobierno), la obra está avanzada en un 50 %, y esperan que se retomen trabajos la próxima semana, tras el pago de un adelanto a la contratista que, según esta cartera de Estado, debe ser hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Proyectan que una vez que se reinicie el mantenimiento de la vía, la obra esté concluida en febrero del 2024.

Hasta eso, los ciudadanos reclaman por una solución rápida, pues eso no solo representa una molestia para los carros, sino también un peligro para los motorizados que necesitan recorrer esta vía y, en muchos casos optan por utilizar la ciclovía o paso peatonal.

“En cualquier momento puede causarme un accidente por el estado de la vía. Y si me caigo aquí, no es solo eso, el carro que va atrás mío puede atropellarme. Yo tengo varias razones para volver a casa y no puedo arriesgarme a perder la vida”, expone Patricio Hurtado, quien vive en Durán.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!