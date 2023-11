La incertidumbre por el funcionamiento de los radares se mantiene, luego de que este jueves 24 de noviembre un juez emitió una nueva sentencia que, otra vez, acepta la acción de protección que determinó, ya en agosto pasado, la medida cautelar que dispuso la suspensión momentánea del uso de los dispositivos. Sin embargo, en las calles de Guayaquil se observa que continúan funcionando y multando a los conductores.

Durante los últimos meses se han levantado cientos de quejas por parte de los conductores por presuntas irregularidades en los dispositivos. De hecho, tal como lo contó EXPRESO, en algunas partes de Guayaquil se volvió común que hasta sean vandalizados, ante el hartazgo de lo que consideran la ‘fábrica de multas’.

Ayer se conoció la sentencia otorgada por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, que, además confirma la aceptación de la acción de protección solicitada por la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros intra e interprovincial (Fenacotip), también daba seis meses de plazo para tomar correctivos en caso de que existan errores en los dispositivos.

De acuerdo con la nueva sentencia, la ANT a través de su directorio deberá disponer a los GAD, entre esos el del Puerto Principal, que cuenten con un informe de factibilidad del órgano de control en materia de tránsito, conforme su circunscripción territorial; que tengan los debidos medios tecnológicos implementados calibrados, operativos y funcionales; y que por ningún motivo se encuentren instalados en curvas y pendientes.

Deberían realmente auditar el funcionamiento de los radares para ver si cumplen con su función. Carla Gómez

​conductora

“En caso de que no se cumpliere esta condición, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que tengan a cargo la competencia de tránsito, deberán dejar sin efecto todas las instalaciones de medios tecnológicos que están funcionando en las vías donde transitan los vehículos de transporte público a nivel nacional, sea de competencia de la ANT o de los GAD. Esta medida regirá hasta que la ANT certifique su cumplimiento”, detalló el documento, indicando que mientras tanto se mantiene vigente la sentencia de ese 24 de agosto (que entonces dispuso la suspensión del uso de radares).

Dentro de lo dispuesto, también destaca que en el lapso de 20 días se implemente una capacitación emergente para los miembros de control humano: agentes policiales o civiles de tránsito.

Mientras tanto, la sentencia indica que la ANT deberá crear la normativa pertinente para poder ejercer la auditoría sobre el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, además de crear la normativa para que exija el control e informe de los organismos que ejercen control (CTE, Policía Nacional y agentes civiles de tránsito) en las vías.

Ya en agosto se dio una determinación y no se cumplió. Se ve que no hay seriedad en el asunto. Miguel Pesántez

​conductor

EXPRESO conversó con Daniel Garófalo, gerente general de ATM Centro Guayas, quien indicó que mientras transcurran los seis meses de plazo para las revisiones pertinentes, los radares seguirán operativos. “Nunca se recibió una notificación formal de la ANT de la sentencia anterior, por lo que esa queda sin efecto en Guayaquil”, sostuvo Garófalo.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la ANT para consultar su postura ante esta nueva determinación jurídica y conocer por qué aún no envía la notificación formal a los cabildos que tienen a su cargo el tránsito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

Por otra parte, la ciudadanía se mantiene incrédula a que estas nuevas disposiciones den un resultado favorable. “Ya en agosto se dio una determinación y no se cumplió. Ahora dan una nueva, lo más probable que ocurra es que tampoco le presten atención. No hay seriedad en el asunto”, dijo enérgico Miguel Pesántez, quien reconoce no estar en contra de los fotorradares, pero sí de su mal funcionamiento.

“Son muy importantes para salvar vidas, pero deben administrarlos con justicia y no con la intención de recaudar dinero. Ahí está la diferencia”, sentenció.

La ATM defiende sus radares y los mantendrá operativos

Luego de la sentencia dada por el juez Emerson Curipallo en Santo Domingo de los Tsáchilas, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) emitió un comunicado en el que indicó que no han sido notificados de ninguna suspensión de fotorradares.

“La ATM está pendiente de la notificación de la sentencia escrita, a fin de analizar las disposiciones emitidas y su respectivo cumplimiento”, informó la entidad en la primera parte del comunicado.

Posteriormente ratificó que los dispositivos continuarán operativos. “Los radares instalados en las vías de Guayaquil cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo tanto se mantienen operativos”.

Christian León, director de Informática de la ATM, manifestó en una entrevista con EXPRESO en octubre pasado que no se acató la medida cautelar interpuesta (en agosto), debido a que nunca se recibió una notificación formal por parte de la ANT.

