Armas en Durán: Qué armamento y otros objetos se hallaron en este centro de acopio
El operativo Tormenta 47 se ejecutó en el sector de El Arbolito
Un centro de acopio de armas para actividades ilícitas, que operaba clandestinamente en el sector de El Arbolito, en el cantón Durán, fue desmantelado por la Policía Nacional.
El procedimiento se llevó a cabo entre el sábado 25 de octubre y la madrugada de este domingo 26.
Durante el procedimiento, denominado Tormenta 47, se allanaron inmuebles en los cuales se recabó evidencias como armas, alcaloides, municiones, entre otras.
Francisco Zumárraga, jefe policial de la zona 8 (Guayaquil, Durán Samborondón), indicó que, con esta intervención, se afectó a la agrupación criminal Chone Killers. Sin embargo, no hubo detenidos.
"En este lugar encontramos implementos o aditamentos que los incorporaran a las armas de fuego, con la finalidad de hacerlas más efectivas, más nocivas", reveló.
Durante el operativo se obtuvieron:
- Cinco armas de fuego
- Una mira telescópica
- Tres alimentadoras
- Una alimentadora caracol, de 50 cartuchos, de carga circular
- 52 cartuchos de calibre nueve milímetros
- 32 cartuchos de calibre 3.80
- 69 cartuchos de calibre 38
- Seis bloques de cocaína
- 126 sobres con sustancias
- Dos terminales móviles
- Dos mechas fulminantes
- Armas de juguete
- Una cámara y
- Un dron
Alimentadora caracol llamó la atención
"Esto es algo que nos llama la atención (la alimentadora caracol), porque es un acople que se incorpora en la pistola y le da mayor cantidad de municiones para emitir", comentó Zumárraga.
El uniformado también precisó que, entre las armas obtenidas, constan una pistola de la Policía Nacional que había sido sustraída anteriormente y otra pistola de la Policía de Perú.
"Una pistola fue reportada como robada a un servidor policial hace aproximadamente dos meses", acotó.
También explicó que la cámara y el dron eran usados para vigilar la zona y percatarse de la presencia de agentes policiales, para no ser descubiertos.
