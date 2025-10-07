Expreso
En un operativo, la Policía Nacional detuvo a Jorge Wilmer, alias El Chino, señalado como presunto financista de Los Chone Killers.
Capturan al financista de los Chone Killers: clave en extorsiones en Durán

El detenido habría participado en la recolección y administración de fondos, mediante amenazas a empresarios locales

En un operativo ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), la Policía Nacional detuvo a Jorge Wilmer, alias El Chino, señalado como presunto financista del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Chone Killers. La intervención se realizó en flagrancia mientras el implicado extorsionaba al propietario de una franquicia de lubricantes en el cantón Durán. 

Según las autoridades, Jorge Wilmer cumplía funciones clave dentro de la estructura criminal, actuando como enlace directo de su hermano, Cristhian Eduardo, alias Gato Celi, considerado un objetivo de alto valor y líder de una facción de los Chone Killers que opera en Durán. La organización está vinculada a delitos como extorsión, sicariato y atentados con explosivos.

El detenido habría participado activamente en la recolección y administración de fondos obtenidos ilícitamente, mediante amenazas a empresarios locales. Las modalidades de extorsión incluían intimidación con armas de fuego, ataques con explosivos y mensajes violentos. Una empresa de insumos automotrices denunció haber sido contactada por el grupo, que exigía el pago de 200.000 dólares a cambio de no atentar contra el local ni sus trabajadores.

Durante el operativo, fueron aprehendidos dos personas más, entre ellas un adolescente. Las autoridades incautaron evidencia digital y documental relacionada con las extorsiones, además de vehículos, uno de ellos con blindaje tipo 

La captura de Jorge Wilmer representa un golpe significativo a la estructura financiera del GDO, en momentos en que se intensifican las acciones para desarticular organizaciones criminales que operan en la provincia del Guayas.

