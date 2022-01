Las ardillas del parque Centenario, en riesgo

Luego de las denuncias difundidas en las redes sociales respecto al maltrato de un grupo de personas en contra de las ardillas que habitan en el parque Centenario, a las que se las llevaban; las direcciones de Bienestar Animal y de Ambiente acudieron al lugar y corroboraron la información.

“Hemos identificado que las ardillas están en temporada de reproducción y nos indican que efectivamente hay un grupo de personas que llega al lugar y se las lleva, nos encargaremos de la protección y el cuidado de la fauna silvestre, vamos a tomar medidas al respecto para la seguridad del parque, a fin de evitar que la ciudadanía dañe este patrimonio”, señaló Joel Álava, jefe de Recursos Naturales y Biodiversidad de Ambiente.

La denuncia señalaba que los ciudadanos drogaban incluso a las ardillas para luego atraparlas y llevárselas.

Frente a ello, guayaquileñas como Daniela Peña y Betty Cascante, ambas habitantes del centro de la ciudad, exhortan a que se coloquen cámaras de videovigilancia para sancionar a los infractores. “No es la primera vez que pasa, lo han hecho ya con las iguanas, a quienes hasta las golpeaban y en el mismo lugar. Ha fallado el control y hoy, la sanción. Hay que atender la alerta”, se quejó Peña.

Especialistas verifican el riesgo que sufren los animales en el sitio. Cortesía

Para la ciudadanía, hechos como estos reflejan la falta de respeto que las personas tienen hacia los animales. "Que las golpeen, persiguen o droguen es descabellado. ¿Qué tipo de gente integra el Puerto Principal es lo que me pregunto? Padres, actúen en casa. No hay otro lugar que tenga la obligación de enseñar a la gente a ser responsable, respetuosa, empática. Autoridades, actúen. Esto no puede repetirse más. Hasta la fauna silvestre está en riesgo en nuestra ciudad. Es horrible", lamentó Esteban Soto, guayaquileño que habita en La Garzota.