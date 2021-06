Guayaquil, la Perla canina del Pacífico

La tendencia animalista finalmente empieza a surtir efecto en Guayaquil, y los espacios gastronómicos son la muestra de ello.

Han acondicionado sus establecimientos para darle la bienvenida al cliente y a sus animales de compañía. Y es que el término ‘pet friendly’ (amigable con las mascotas) cada vez gana más espacio, no solo por servir como una estrategia marketera que ha permitido captar más público, sino porque ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de tratar bien a los animales.

En el centro del Puerto Principal, en la avenida Panamá y Luzárraga, se encuentra Café Colibrí, Bakery & Bistro, un espacio que ha logrado tener ese equilibrio perfecto para comer, entretener y pasar con los animales. Pamela Unda, su propietaria, cuenta a EXPRESO que desde que abrió las puertas de su negocio adoptó la política de que las personas lleven a sus mascotas.

En el centro de la ciudad han aumentado los espacios que dan cabida a los animales. Los clientes ven la decisión con agrado. Juan Faustos

“Todo fue planificado: la infraestructura, la idea de tener un lugar al aire libre, dándole opción al cliente de estar dentro o fuera con su amigo de cuatro patas. Absolutamente todo lo imaginé así”, comentó Unda, quien recuerda con agrado y entre risas, aquel día en que a su local llegó una cliente con un loro, al que todos luego le pedían una foto.

“Fue tan divertido, todos estábamos pendiente de él, hasta se terminó comiendo unos huevos. Fue extremadamente divertido”, recuerda.

En otros sitios de la ciudad, esa tendencia se repite en la plaza gastronómica y cultural Guayarte y la Vista San Eduardo.

En Guayarte, espacios como Blue Restaurant & Bar Pop, cuya sede cuenta con un sector de áreas verdes para mascotas, a decir de su propietario, Luis Franco Moncayo, no ha tenido inconvenientes con los clientes por todos, de una u otra forma compartir, del mismo sitio.

Uno de los nuevos locales que se adaptó al concepto ‘pet friendly’ es Havanna, reconocido principalmente por sus tradicionales alfajores argentinos. Está ubicado en La Vista San Eduardo, en el kilómetro 6,5 de la avenida del Bombero y allí, entre café y café, alfajores, dulces y bebidas; se observan a familias enteras o parejas que disfrutan del momento en compañía de sus canes o gatos.

Vista San Eduardo. Este es uno de los sitios favoritos de las familias que buscan disfrutar junto a sus mascotas. Allí, ellas comen, juegan y hasta descansan. Juan Faustos

Enmanuel Murrieta, uno de sus empleados, aseguró que sus jefes le comentaron acerca de la postura animalística que promueven y desde ahí decidieron que las mascotas pueden estar dentro y fuera del local. Desde entonces estas son parte del escenario. La mayoría reposa o juega en las áreas verdes allí instaladas.

En vía a la costa y el malecón Simón Bolívar, también existen restaurantes que han dado luz verde a esta idea, que agrada a personas de todas las edades.

La tendencia Aunque son los perros la mayoría de animales que se observan en los sitios ‘pet friendly’ de la ciudad, también han llegado gatos, conejos y hasta loros.

“Yo jamás tuve una mascota, siempre quise pero no me permitieron. En el centro fui a un local a comer, vi un perro sentado en la mesa junto a la mía, y me volví loca. Me dije: ‘quiero lo mismo’. Al día siguiente adopté un peludo, patuchito y bigotón. Perfecto. Se llama Óscar”, señaló Gabriela Santos; quien hace énfasis en la necesidad de que más espacios -no solo restaurantes- den luz verde a adoptar la tendencia.

Y es que si bien, coinciden los entrevistados, cada vez son más quienes se unen a la causa, todavía hay sectores que la rechazan al alegar que se pone en riesgo la salud de las personas.

Guayaquil ha iniciado en este camino y debe mantenerse. Que una ciudad sea pet friendly es hermoso, beneficioso incluso para el turismo. Nadie quiere dejar a su familia en casa cuando sale de viaje. ¿Por qué no pensar en que los hoteles, los centros comerciales, los mercados, las tiendas sean pet friendly también? Lulú Casanovas,

​guayaquileña

Para Pamela Sabando, de Los Ceibos, ese tipo de ideas son las que, a través de campañas, se deben ir erradicando. “Si un animal es sano, lo educas y cuando sales estén pendiente de lo que hace o a donde van a parar sus necesidades, no hay razón de pensar así. Un gato, un perro, un loro, un conejo..., traen más que alegrías. Sus beneficios son eternos”, piensa, al asegurar que aunque ya hay indicios de apoyo por parte de la Alcaldía y el Gobierno, aún hace falta hacer más.

“Podremos decir que vamos por un muy buen camino, solo cuando tanto animalito no esté sin cobijo y muriendo de hambre en las calles”, sentenció.