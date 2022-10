Un árbol por cada valla publicitaria, que se levantó a vista de todos en la vía pública, no borra las irregularidades en torno al caso que llegó a la Contraloría. Así concuerdan urbanistas, ciudadanos y representantes de organismos como la Comisión Nacional Anticorrupción, ante el anuncio que pregona el Municipio: un árbol por cada rótulo retirado, pero que hasta ahora no responde quiénes permitieron su colocación o cuáles son las empresas que más adeudan y aún mantienen plantadas sus vallas o pantallas en Guayaquil.

La oferta de que se sembrarán especies como guayacanes o robles en los huecos donde se levantaron las monumentales estructuras, divisa resarcir las ‘cicatrices’ que marcaron a la ciudad ante la estéril vigilancia, pues en un día no se planta el largo cilindro, ya que se necesita de una grúa y cerrar la calle.

El Municipio pretende que antes de fin de año se desmonten entre 80 y 90 vallas que incumplen lo “establecido en la normativa”, ¿pero esto es suficiente? ¿A eso se limita la remediación que, ante las anomalías del Cabildo, se generó desde la entidad?

Bajo la mirada de Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, la acción no debe quedar solo en la siembra de árboles y teme que el caso quede en el olvido.

Él espera que la Contraloría arroje información sobre quiénes están detrás de lo que califica como el “monopolio” de las vallas y si hay vínculos con funcionarios municipales. “Hay una falta de ética, transparencia y eso debe radicarse de la administración pública y no quedar en el olvido e impunidad porque mañana o pasado siguen haciendo lo mismo”, argumenta.

Hecho. En la avenida Del Bombero quedó una base de cemento en el parterre central. CARLOS KLINGER

A Ramírez le llama la atención que recién ahora el Cabildo haya actuado en retirar las vallas, por lo que cuestiona dónde estuvieron los trabajadores municipales que otorgaron los permisos. “El Municipio aduce que no han cumplido con los trámites, permisos y pagos, pero alguien da los permisos y lo que es más indignante es que esas vallas han proliferado a plena luz del día”, recalca.

Las vallas han proliferado como hongos después de la lluvia y lo que la ciudadanía necesita saber es quién o quiénes están tras el monopolio de este negocio

Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Guayas

Con ese criterio concuerda el arquitecto Jhonny Cóndor, quien también aguarda respuestas. “¿Quién se ha beneficiado de todo eso? ¿Qué pasó con los arriendos del espacio público?”, se cuestiona Cóndor, al lamentar los daños en la vía por la colocación de las estructuras.

EXPRESO ha seguido este caso desde inicio de 2022 y lo que se sabe es que la Contraloría emitió una acción de control, que está en ejecución, y una vez que se apruebe el informe de auditoría será subido a la página web de la entidad. El objetivo de la acción es verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones. El período del análisis comprendido es desde el 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2022.

Ciudadanos consultados como Marcela Campos, de la ciudadela Las Acacias, en el sur, si bien considera positiva la siembra de árboles, eso no aleja las anomalías en torno a las vallas. “Bien por la acción, pero los árboles no borran las huellas que dejaron esas irregularidades en la ciudad. Falta ver quién se lucró de todo eso, me molesta que se permitió y recién actúan”, dice.

Hay que ver quién se ha beneficiado con las rentas que produjo el alquiler de estos espacios. ¿De dónde saldrá el dinero para reparar los daños de las perforaciones? Jhonny Cóndor, arquitecto

Esa contaminación visual que genera la proliferación de las estructuras, también irrita a residentes de Urdesa o conductores que ruedan por avenidas como Pedro Menéndez o la avenida del Bombero. Uno de ellos es Julio Figueroa, quien anhela que haya un real censo y se retiren todas las ilegales. “Las pantallas emiten mucha iluminación y desconcentran al momento de conducir”, se queja.

El planificador urbano Luis Alfonso Saltos manifiesta que estas decisiones evidencian la falta de “labor y control” a la administración municipal por parte de los concejales (de mayoría socialcristiana), en cumplir con sus funciones establecidas en el Código Territorial. “El espacio público es de competencia exclusiva del Municipio, pensar que levantaron vallas sin que la entidad tenga la alerta, evidencia la falta de control en el espacio público, y eso se extrapola en la seguridad ciudadana”, concluye.