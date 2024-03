Aquiles Álvarez: "Así es, son unos imbéciles los del malecón 2000"

Horas después de que un usuario de X haya publicado la foto de una adulta mayor vendiendo pedazos de papel higiénico, en pleno sol sobre la vereda y al pie del malecón 2000; ahora cubierto en el tramo de la calle Colón por una especie de malla negra, que precisamente impide que la mujer pueda pasar los trozos de papel entre las rejas, como antes lo hacía; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, le respondió para recriminar la acción tomada por los administradores del lugar.

"Guayaquil, 33°centígrados. La señora del papel higiénico (...) Ahora le pusieron malla a la reja. Muérgano. ¿Qué te cuesta permitirle vender sentada bajo sombra a una señora de la tercera edad?", le cuestionó al alcalde el usuario Francisco Rendón @Fran_9na_cuenta; acompañando su post de fotos en donde se la ve sentada, al ras casi de la reja, intentando obtener algo de sombra a la espera de clientes.

La publicación que, desde las 14:00 que fue posteada en X, generó una serie de comentarios que exhortaban al alcalde de Guayaquil a permitirle trabajar al interior del Malecón aun si el caso se trataba de una vendedora informal, obtuvo la reacción de Álvarez que, ante lo sucedido, catalogó a los administradores del espacio de "imbéciles".

"Así es, son unos imbéciles los del malecón 2K, en esta tienes toda la razón. Cero corazón, cero sentido común y cero voluntad. Habrá un problema interno por esto. Lamentablemente recién veo esto. Hay que estar en todas, hasta con los que tienen el mate limitado", publicó la noche de este 25 de marzo.

Si bien su contestación no ha recibido comentarios en su cuenta oficial por el primer edil, como lo ha hecho últimamente, restringir el acceso a responder lo que publica; la ciudadanía, a través de la misma red social, ha emitido sus opiniones.

"Espero que de verdad se llegue a algo con este caso. Yo no apruebo la informalidad y menos aún el desorden, pero en lo que respecta a este caso, la señora es una adulta mayor que está trabajando. ¿Y para qué? Para dar el papel higiénico que los baños del Malecón nunca tienen. Creo que el Municipio debe ser más tolerante a situaciones como estas. O bien destina de una vez por todas, un espacio para que los informales puedan trabajar, a medida que se van regulando; o en casos puntuales y ante la carencias de determinados servicios, como ha pasado ahora, permite que laboren y lo hagan bien", argumentó Delia Reina, guayaquileña.

"Alcalde @aquilesalvarez, permítale un pequeño espacio para que la señora pueda trabajar y tenga el sustento diario. Es una persona de la tercera edad. Escuchemos, preguntemos las necesidades que tiene y ayudemos. Dé ejemplo como autoridad, la vida es hoy", publicó la usuaria @rachel2810.

Sobre el tema, ciudadanos como Toño Leiva cuestionaron la falta de planificación que tiene el Municipio para resolver incluso problemas.

"Por una señora que no le hace daño a nadie, se dieron el tiempo de ir a sapear el caso, medir los metros lineales de cerramiento, comprar la malla, instalar la malla, como si fuera a contener derrumbes, y se ve horrible. Si así actuaran en temas que realmente son importantes, Guayaquil sería otra cosa", publicó.

No obstante, hubo también quienes alegaron tomar otras medidas en relación a lo ocurrido, a fin de evitar que la informalidad se vuelva un problema más grave. "Hay que analizar bien la situación, pues es posible que al permitirle trabajar con tal libertad, aun cuando la señora no está regulada; mañana vengan dos o tres, diez a hacer lo mismo y enviadas por hijos que buscan que sus adultos mayores trabajen. Lo que digo no es un absurdo. Ya bastante se ha hablado de la mafia que existe en la calle, protagonizada por personas que se lucran con los niños y los mismos adultos mayores que colocan en las calles para que pidan dinero o trabajen. La idea es regular. Todos merecen y tienen derecho a ganarse el pan, pero debe haber lineamientos. De lo contrario Guayaquil vivirá sumergida en un desorden total", pensó Xavier Morán, habitante del centro.

