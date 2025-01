Aquiles Álvarez pide respeto a normas tras retirar propaganda electoral en Guayaquil

Un alcalde de mucho ruido y poca acción🧐🧐



1️⃣El alcalde no tiene tiempo para arreglar Guayaquil, pero sí para mandar a retirar pancartas de candidatas que no le gustan. ¿Casualidad? No. Es violencia política de género. Misógino, déspota y, de paso, ¡vago! pic.twitter.com/AMcbkQkgRi