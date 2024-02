Aquiles Álvarez se montó a su carro, recorrió Guayaquil y envió mensajes

Que el domingo sacó el carro y decidió pasear por Guayaquil, y vio las calles limpias, sin basura, perfectas para manejar, aseguró el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, en un video de apenas 1 minuto con 23 segundos; que ha generado críticas, muchas, por retratar una ciudad para muchos "inexistente".

"Guayaquil está regresando y se está haciendo de una manera eficiente. Por supuesto, todo es perfectible, en todo se puede mejorar, pero vamos por buen camino. He podido ver también que muchos árboles se están salvando de la cochinilla, una de las plagas que heredamos , pero que estamos controlando. No heredamos solo esa plaga, heredamos muchas (...). Esto en Guayaquil, una ciudad que está avanzando, que no le rinde pleitesía a ningún político turro y a los no turros tampoco, a esos políticos con síndrome de ansiedad que abandonan la ciudad...", publicó el primer edil, que recorrió -aseguró en su cuenta oficial de X- la avenida de Las Américas, las calles Los Ríos, Esmeraldas, 10 de Agosto, 9 de Octubre y Alfredo Baquerizo.

Sin embargo, lejos de obtener aplausos o felicitaciones, los guayaquileños le preguntaron a Álvarez si estaba al tanto de la realidad que es Guayaquil.

"Usted retrata una ciudad perfecta cuando nos caemos en decenas de decenas de huecos a diario, y las familias no podemos pisar un parque porque están repletos de maleza y con juegos dañados. Tenemos un río que no sirve, una Metrovía obsoleta, una Aerovía que no sirve y nadie usa, buses inseguros y puedo seguir más y más. No diga cosas absurdas ni le mienta a su gente", se quejó Enrique Carvajal, guayaquileño que habita en Samanes, una de las zonas que ahora, en pleno invierno, vive afectada por la lluvia.

Ayer salió con un vídeo indicando que el nuevo guayaquil avanza. Pero dile a tu patrón que no lo haga en calles principales de urdesa o ave america jajaja que vaya al guiadlo permietra entrada de la 8 o mejor al parqueo del terminal terrestre 🤣🤣🐀🐀🐀🐏💩💩 no pegan una pic.twitter.com/R34SMgo01p — insumo medicos y quirurgicos (@y_fajas) February 19, 2024

José Alquímides, quien habita en Las Orquídeas, dijo reírse a carcajadas cuando vio el video pubicado por Álvarez. "¿Por qué no se atrevió a ir a las calles secundarias. Solo Urdesa vive con huecos e inundadas; todos los puentes tienen además mal las juntas; vivimos sumergidos en problemas y con puentes que sirven de refugio muchas veces a delincuentes; y pasos peatonales abandonados. Por Dios, qué le pasó al alcalde. ¿En qué ciudad vive para que me lleve", cuestionó; invitándolo a que hoy, 19 de febrero, haga un nuevo video evidenciando los sectores que permanecen aún, cerca del mediodía, con agua retenida en sus calles.

"Invíteme señor alcalde a hacer un recorrido por ese Guayaquil del multiverso que usted muestra y conoce. Si en segundos, muestras pedacitos de cada calle, obviamente no se verá lo destrozada que está la ciudad. Que la cochinilla se está venciendo, sí es una realidad y lo felicito; pero qué pasa con el monte. Hay otros puntos donde no se ve ni a los niños porque la maleza los tapa de pies a cabeza", indicó Danna Cabrera, habitante de Sauces 8.

En el video publicado por Álvarez, vía X, permanece desactivada la opción de comentarios públicos, lo que a juicio de los internautas evidencia otro descontento. "El alcalde sabe lo que vamos a escribir. Por eso ni comentarios acepta. En el fondo, sin embargo sabemos que nos lee y que, muy en el fondo también, sabe que no mentimos y que a Guayaquil le falta muchísimo. Que de perfecto no tiene aún, lamentablemente, nada. Mi ciudad es hermosa, pero le falta tanto", comentó Víctor Hugo Chávez, habitante de El Paraíso.