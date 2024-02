Guayaquil: La maleza se apropia de áreas antes tomadas por la cochinilla

Si en verano las plantas se secan, en invierno se caen por mucha agua de lluvias o la maleza se apodera de todo a su paso. Es el sentir de moradores de las ciudadelas Las Acacias, Saiba, Urdesa, Alborada, Guayacanes, entre otros sectores de la ciudad, que ahora ven sus parques y áreas verdes convertidos en verdaderas selvas, antes tomados también por la cochinilla.

La situación se evidencia en los parques que están alrededor de los bloques S1, S2, S3, S4 y C1 de la Saiba, sur de la urbe, donde los juegos infantiles no pueden ser utilizados por los niños debido a la maleza que ha crecido y que, en algunas áreas, sobrepasa el metro de altura. “Eso trae harto mosquitos”, comenta Jorge Espinoza, residente del sector, quien recuerda que -por el mes de octubre del 2023- el Municipio acudió a la zona para podar los árboles.

“Fue por octubre o antes; y ahora, en lo que va del invierno, no han hecho mantenimiento”, recuerda el morador al considerar que más que los mosquitos, lo más grave para ellos es la presencia de personas con consumo de sustancias sujetas a fiscalización, que se aprovechan de la situación para utilizar esas áreas como dormitorio o escondite.

En algunos parques o áreas verdes, la maleza tapa casi por completo a los juegos infantiles. Joffre Flores

“Gracias a Dios han pasado los militares y los han espantado, porque esa zona es de consumo”, señala Espinoza al referirse a una pequeña plazoleta donde se observa una impresión en blanco y negro, en el que se rechaza a los consumidores.

En agosto de 2023, a pocos metros del sitio, el Municipio realizó una poda de árboles sembrados en los redondeles ubicados a lo largo de la avenida Domingo Comín, los cuales estaban infectados de cochinilla. Tras el tratamiento, que incluye endoterapia, el arbolado ha vuelto a reverdecer de a poco, ayudado también por las lluvias del invierno que -por otros lados- ha contribuido a la crecida de maleza y caída de árboles.

El pasado 12 de febrero, el aguacero provocó el desplome de un árbol de unas de las jardineras de la avenida Las Aguas e Ilanes, en Urdesa (norte de la ciudad). Tras el hecho, una cuadrilla de la Dirección de Áreas Verdes acudió al sitio para retirar los restos.

Cuadrillas emergentes de @ambiente_gye realizan trabajos de poda y limpieza ante emergencia reportada de un árbol caído en la avenida Las Aguas e Ilanes. #MunicipioDeGuayaquil @AquilesDAH @segura_ep pic.twitter.com/6JKLL2RSxC — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) February 12, 2024

Una acción así de inmediata y preventiva esperan vecinos de la ciudadela Las Acacias, donde sufren también por sus árboles afectados por la cochinilla y ahora la maleza. Tras la pandemia, las áreas verdes -como en casi todo Guayaquil- se fueron marchitando por la plaga.

Y, aunque observaron que la poda y limpieza llegó para los árboles sembrados en los parterres de la avenida 25 de Julio, para los que están por el lado de los bloques de Las Acacias no llegó el mantenimiento, como así lo pidieron hace meses los moradores, a través de EXPRESO.

“Nunca llegaron. Aquí se cayó una rama en el capó de un carro que lo dañó, lo que costó más de 200 dólares al dueño”, detalla Fermín Guevara. Lamenta que los árboles de ese lado no recibieron el tratamiento que requieren y que no se realice el mantenimiento en las jardineras que están llenas de maleza por las lluvias, lo que ha provocado grandes charcos en el sitio. “... Tenemos un árbol entre los bloques A6 que está enredándose entre los cables, se les ha dicho (al Municipio), pero dicen que a ellos no les compete”, menciona Guevara, quien está a cargo del cuidado del sector.

Las Acacias. Los moradores señalan que entre los montes queda agua empozada, en sus jardineras. Joffre Flores

“Algunas veces han caído ramas de los árboles, pero no vienen a cortarlos, como del otro lado del parque se quejaron si les podaron”, comenta el morador Jhonny Baque. También lamenta que el Municipio se active cuando hay la queja ciudadana o la emergencia y no por un cronograma de lo que necesita el sector.

Había un hermano cristiano que limpiaba, pero ya no está. Tenemos un árbol entre los bloques A6 que está enredándose entre los cables, pero dicen que a ellos no les compete Fermín Guevara

cuidador Las Acacias

Sin embargo, el Cabildo indica que a través de la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, tienen la competencia de las áreas verdes de la ciudad, en los que se realizan trabajos de mantenimiento agronómico como: poda, desbroce, limpieza y desalojo, por lo cual se planifica de forma sectorial como en ciudadelas, barrios, avenidas, y demás espacios de uso público.

“Se debe indicar que es una corresponsabilidad social el mantenimiento de las áreas verdes con los moradores de cada sector, es por ello que una vez culminados los trabajos de mantenimiento, se socializa mediante un cronograma periódico, previamente organizado con el departamento de Planificación, con los moradores, con el fin de mantener el trabajo realizado hasta una próxima intervención, mismas que son evaluadas por un técnico, de acuerdo a las necesidades que requiera cada sector", detalla la entidad.

Pero, a pesar de la queja y el pedido que han hecho desde el año pasado, Paola Pinos, líder de la ciudadela Guayacanes IV etapa, manifiesta que tampoco han acudido a su sector para podar el parque que está lleno de maleza.

“Dijeron que las máquinas están ocupadas. El monte sigue creciendo y ni los niños pueden jugar. Yo quería fumigar, pero no se puede”, describe Pinos, al lamentar que la mayoría de vecinos tampoco colabora y la ofrecida remodelación tampoco ha llegado.

Guayacanes. En la IV etapa de Guayacanes persiste el malestar por la maleza crecida en sus parques. Cortesía

