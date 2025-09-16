Aquiles Álvarez insiste en Daular: Gobierno "va a priorizar su aeropuerto en Taura"

El alcalde de Guayaquil defendió la construcción del nuevo aeropuerto en Daular; el presidente Daniel Noboa opta por Taura

Esta es la zona donde se prevé esté ya construido, para 2031, el nuevo aeropuerto en el Daular.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a defender la construcción del nuevo aeropuerto en el sector de Daular, frente a la postura del presidente de la República, Daniel Noboa, de hacer la obra en Taura (Naranjal, Guayas).

“La planificación sigue para nosotros, ellos pueden tener su planificación en Taura", mencionó el funcionario este martes 16 de septiembre, durante un recorrido por la pista de la terminal aérea José Joaquín de Olmedo, ubicada en el norte de la ciudad.

Incluso, ironizó sobre la opción de hacer la obra en el sector donde hay una base militar. "En Taura hay algunos problemas. No sé dónde van a hacer los hoteles, en el cerro Las Cabras", mencionó.

Noboa dijo en una entrevista, el pasado viernes 12, que el aeropuerto en Taura servirá también a otras ciudades, porque "estará cerca de los cuencanos, de la gente de Machala, de Loja y servirá también para Guayaquil".

"Guayaquil ya tiene, en la carrera, un avance de 50 años, ellos solo días", respondió Álvarez este martes, en relación a los estudios que sugieren hacer el aeropuerto en Daular.

Posturas a favor de Taura, una constante en voces de expertos

Sin embargo, la posibilidad mencionada por el primer mandatario no es nueva. EXPRESO ha recogido, en los últimos años, que Taura es una opción viable para la nueva terminal.

La agrupación cívica ‘Guayaquil Bicentenario Francisco Huerta Montalvo’, integrada por académicos y especialistas, es una de las que ha expuesto esta iniciativa.

“Ya EXPRESO ha dejado claro a través de sus análisis que para los habitantes de Durán, Milagro, Yaguachi, Machala, Quevedo, solo por citar algunos ejemplos, resultaría mucho más corto llegar hasta este punto que al Daular, evitando además nuevos congestionamientos”, dijo -en abril del 2024-Napoleón Ycaza, arquitecto y profesor fundador de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad de Guayaquil.

Durante su recorrido por la pista del aeropuerto, el alcalde también sugirió que el Gobierno estaría negando un permiso ambiental para hacer una nueva autopista en el sector de vía a la costa.

“Ahora nos damos cuenta, pues ya después de un año esperando permisos ambientales importantes para seguir desarrollando el entorno para el nuevo aeropuerto, ya sabemos por qué no nos sale. Yo creo que está clarísimo el tema, entonces ellos van a priorizar su aeropuerto en Taura, aunque no les dan los tiempos", reiteró.

