Álvarez y la denuncia en el TCE: ¿Qué se viene para el alcalde de Guayaquil?

El panorama político en Guayaquil entra en una nueva fase de incertidumbre tras la admisión a trámite de una denuncia contra el alcalde Aquiles Álvarez por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El caso, presentado por el exconsejero Juan Esteban Guarderas, pone sobre la mesa posibles sanciones que podrían afectar la continuidad del proyecto político que Álvarez lidera en la ciudad.

(Le puede interesar leer: TCE admite a trámite denuncia contra Aquiles Álvarez por posible infracción electoral)

Guarderas acusa al alcalde de haber incurrido en proselitismo a favor de Luisa González durante la pasada campaña presidencial, lo cual —según el denunciante— constituye una infracción electoral. La denuncia invoca el artículo 278 del Código de la Democracia, el mismo que fue aplicado anteriormente contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sancionado con una multa por un caso similar.

RETO se apoderó de la Alcaldía de Guayaquil: sin elecciones y en estos tres actos Leer más

Ahora, el TCE no solo ha admitido el trámite, sino que ha dispuesto la citación oficial a Álvarez en el Palacio Municipal. Tras ser notificado, el alcalde tendrá cinco días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes. Este plazo abre un compás de espera clave para el destino político del alcalde y su administración.

(Lo invitamos a leer: Andrea González lanza los primeros dardos a la gestión de Aquiles Álvarez)

¿Qué puede pasar con Aquiles Álvarez?



Las sanciones posibles van desde una multa económica hasta la suspensión de los derechos de participación por un período de seis meses a dos años. Aunque la destitución no es automática, una inhabilitación política temporal podría frenar de forma significativa el despliegue del plan de gobierno local, justo cuando la administración busca consolidar obras y recuperar presencia territorial.

(Le puede interesar leer: TCE admite denuncia contra el alcalde Pabel Muñoz por violencia política de género)

Andrea González 'coquetea' con ADN por posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil Leer más

En el caso de Quito, Muñoz evitó la destitución y continuó en funciones, pero el precedente sirve como advertencia: el proceso puede desgastar políticamente incluso si el desenlace no es drástico. En Guayaquil, un terreno político altamente polarizado, cualquier desenlace será capitalizado por detractores y opositores de Álvarez; advierten analistas y ciudadanos respecto al tema.

Para Guillermina Vélez, habitante del centro de Guayaquil, una este tipo de casos no son prioritarios ahora. Para ella, la violencia de la que es víctima la ciudad debe ser tema de análisis y solución a nivel nacional.

"No sé si hizo o no proseliismo político por Luisa González. En todo caso, creo que las autoridades deben sancionar o levantar la denuncia, lo que sea, pronto. Ahora en Guayaquil hay muchísimos otras cosas que deberían estar analizándose por todas las autoridades, como es la seguridad. Nos están matando en cada esquina de Guayaquil. El comercio y el turismo están muriendo. Las autoridades, todas, deben pensar en ello y solucionar el problema. Guayaquil está perdiendo su norte, las mafias están ganando terreno y aquí la prioridad siguen siendo otros temas. Eso por ahora debe pasar a segundo plano. No digo que no se sancione. Si hizo proselitismo, pues que pague la multa, así tenga que irse del cargo. Aquí, Álvarez o quien ocupe su lugar, si llegara a pasar algo, debe hacer las cosas pensando en los ciudadanos. Que al fin y al cabo fue para eso que se escoge a un primer edil", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!