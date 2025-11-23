Aquiles Álvarez anuncia nuevas escuelas gratuitas de BMX frente a Mall del Sol

El alcalde confirmó que los cursos municipales sin costo iniciarán en 2026 para niños y jóvenes

La cancha de BMX fue readecuada, en la av. Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana.

El deporte barrial suma una nueva oferta formativa. El alcalde Aquiles Álvarez confirmó la creación de escuelas municipales gratuitas de BMX en la Pista del Sol, ubicada en el norte de Guayaquil. El anuncio se realizó durante la inauguración de la Copa BMX "GYE Capital Americana del Deporte 2026", marcando la reactivación oficial de este escenario para la ciudadanía.

¿Cuándo empezarán a funcionar las escuelas municipales?

La autoridad local detalló que el proyecto educativo arrancará formalmente el próximo año. La iniciativa busca democratizar el acceso al bicicross, permitiendo que niños y adolescentes reciban instrucción técnica sin barreras económicas en el mismo espacio que hoy acoge competencias.

Durante su recorrido por la infraestructura renovada, Alvarez enfatizó la estrategia de su administración: "Para nosotros es un honor recuperar espacios que estaban abandonados. Hoy tenemos una pista para incentivar un deporte que está creciendo, y no nos quedamos atrás, se vienen las escuelas municipales gratuitas".

El BMX se vivió al máximo este 22 de noviembre. CORTESÍA

"Pista del Sol"

Según el Burgomaestre, la meta es seguir buscando más espacios para habilitar nuevas pistas en la ciudad, descentralizando la práctica deportiva. Así también anunció una nueva cancha de beisbol en Samanes el pasado 1 de octubre de 2025.

Esta gestión se alinea con la preparación de Guayaquil para asumir la designación de Capital Americana del Deporte 2026, que exige inversión en infraestructura y masificación de disciplinas olímpicas.

