Aquiles Álvarez anuncia nuevas unidades de la Metrovía para la Troncal 1

Según el alcalde de Guayaquil, los buses comenzarán a llegar la próxima semana a la ciudad

En los próximos días llegará unidades para la Troncal 1 de Metrovía, según el alcalde Aquiles Álvarez.

El sistema de transporte urbano masivo Metrovía afronta diversos problemas desde hace años. La falta de unidades para cubrir la demanda de pasajeros, así como el daño a la infraestructura de diversas paradas son quejas recurrentes por parte de la ciudadanía.

Este jueves 23 de octubre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que la próxima semana se sumarán dos nuevas unidades a la Troncal 1 de la Metrovía. "Y así, cada 3 semanas vamos a incorporar una, hasta completar las 10 que faltaban", expuso el funcionario en su cuenta de X.

Álvarez insistió en culpar a las administraciones municipales pasadas sobre el estado de este sistema de transporte creado en el año 2004. "Lo que pasó con la Metrovía fue abandono. Dejaron morir el sistema. Lo estancaron. Hoy lo estamos recuperando", señaló el alcalde, destacando los nuevos buses que poseen sistemas de wifi y aire acondicionado.

En la publicación, Álvarez adjuntó fotografías de las nuevas unidades para la Troncal 1, similares a las que actualmente son utilizadas para transportar a pasajeros en la Troncal 4, aunque no detalló la capacidad de los buses.

Troncal 1 de la Metrovía: Quejas de la ciudadanía

En medio de este anuncio, la ciudadanía clama por mayor seguridad en las estaciones y en el interior de los buses, un problema que sigue sin ser resuelto por parte de las autoridades.

"Que tengan aire acondicionado, bienvenido sea, pero también queremos controles a los que andan metiendo mano para sacar celulares o la billetera. Cuando la Metro va llena, es muy riesgoso porque se sube gente indeseable a hacer fechorías", señaló Ramiro Cruz, estudiante universitario.

