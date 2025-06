Álvarez: “Si quieren prisión, que sea con argumentos, no con mamarrachadas”

“Yo voy a las audiencias, no me victimizo ni ando gritando”, dijo Aquiles Álvarez (en el centro), al defenderse del caso Triple A. Lo dijo este 25 de junio durante su enlace radial.

En medio del proceso judicial que lo vincula a una presunta red de comercialización ilegal de combustibles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este 25 de junio en su enlace radial con una crítica a la Fiscalía. “Estoy perseguido desde hace un año”, dijo. “Pero aquí estoy. Y si un juez pide orden de prisión, aquí estaré también”.

El pronunciamiento ocurre tras la tercera solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía en su contra, como parte del caso Triple A, en el que también están procesadas otras 21 personas (16 naturales y 6 jurídicas), por su presunta participación en el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos en la frontera norte del país.

Durante el espacio radial, Álvarez insistió en que no existen pruebas materiales que lo vinculen directamente con los hechos investigados, y acusó a sus detractores de construir una narrativa sin sustento legal. “En los siete peritajes que pidió el fiscal, todos dicen que no tengo nada que ver, que no hay prueba. ¿Dónde está la materialidad del delito entonces?”, cuestionó.

“Pueden decir cualquier cosa, pero las obras están”

“No soy Superman. Cada ser humano tiene su fe, y mi fe es Dios. La palabra dice que la fe sobrepasa todo entendimiento. Entonces no se entiende cómo tengo paz… pero Dios me da fuerza, y seguimos”.

“Pueden decir cualquier cosa, pero yo voy a las audiencias. No me victimizo, ni ando gritando. Decidirá el juez. Pero si quiere pedir orden de prisión, que lo haga con argumentos, no con mamarrachadas”, dijo Álvarez en su intervención; en la que reiteró que en este momento del proceso —que se encuentra en la etapa intermedia de acusaciones individualizadas— no se han presentado pruebas contundentes en su contra, ni rastros financieros que justifiquen el supuesto perjuicio al Estado de 66 millones de dólares.

“¿Dónde está esa plata? ¿La UAFE ha dicho en qué cuenta está? ¿Hay algún tanquero con combustible desviado? Yo no sabía que era un gran mago”, ironizó.

Las fases del proceso: de las acusaciones a las defensas

Actualmente, el caso se encuentra en plena audiencia preparatoria de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito. Según explicó el propio Álvarez, el proceso ha sido fragmentado debido al número de procesados. “Son 22 vinculados, entonces son 22 acusaciones individualizadas. Luego de eso vendrán 22 defensas. Estamos en el medio. Eso pasará entre el 16 y 18 de julio”, anticipó.

El juez Renán Andrade aún no ha resuelto el nuevo pedido de prisión preventiva ni los recursos presentados por su defensa, que ha solicitado la nulidad de la causa. Las audiencias han sido a puerta cerrada, pese a que el equipo del alcalde ha pedido su transmisión pública. “En diciembre lo transmitieron, pero como fue paupérrima la intervención del fiscal, el Consejo de la Judicatura lo bajó de YouTube”, criticó.

“No vine a atracar”: Álvarez se desmarca de la clase política

Uno de los momentos más tensos del pronunciamiento fue cuando Álvarez, contrastó su trayectoria con la de otros políticos. “Yo soy un empresario que ha trabajado toda la vida y ha pagado impuestos siempre. Y me quieren meter preso a mí. Pero los políticos que no pagan impuestos, que tienen vida de artista, carros sin placa… a ellos nadie los investiga”, señaló.

Sin embargo, Álvarez se muestra confiado en que podrá “superar todo esto”. “Cuando termine, podré caminar tranquilo por la ciudad. Porque no vine a atracar. No tengo nada que esconder. Mis carros tienen placa. Yo no ando diciendo ‘me quieren matar, me voy a comprar otro carro’”, dijo.

La siguiente etapa del proceso judicial, según dijo el primer edil, será entre el 16 y el 18 de julio, cuando las defensas de los 22 procesados tomarán la palabra. Álvarez insiste en que, en ese momento, "se desmontará toda la narrativa construida sin pruebas" y que confía en que la justicia se base en hechos, no en presiones políticas".

