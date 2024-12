Aplanadora se desliza en Bellavista y choca contra dos vehículos

Hasta las aplanadoras 'patinan' en Bellavista. La tarde del lunes 16 de diciembre, una aplanadora se sumó a la lista de vehículos que se han deslizado en la calle Jorge Perrone, en la ciudadela Bellavista, ubicada al norte de Guayaquil.

Mientras esta maquinaria perdía el control en la vía en reparación, impactó contra dos vehículos, un auto y una furgoneta, según informó el departamento de comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de la ciudad.

Esta maquinaria se encontraba en el lugar debido a trabajos emergentes de reparación de la vía, ya que el desgaste causado por el paso de vehículos y las condiciones climáticas han provocado que haya poca o nula fricción entre las llantas y el pavimento.

Antecedente

Esta intervención fue motivada por el hecho de que el pasado 12 de diciembre varios vehículos comenzaron a ser arrastrados por la lluvia que afectó al Puerto Principal. Incluso, coches que no estaban encendidos comenzaron a deslizarse, lo que alarmó a la comunidad y expuso el peligro al que están acostumbrados a enfrentar cada invierno los habitantes de este sector.

Se desconoce si este accidente dejó heridos, pero la ATM informó que los propietarios de los vehículos afectados se retiraron por sus propios medios del lugar. Sin embargo, no proporcionaron más detalles e instaron a solicitar esta información al Municipio de Guayaquil.

Ante esta situación, EXPRESO consultó al Cabildo para obtener más información sobre el caso y las acciones que se tomarán respecto al incidente que afectó a dos vehículos. No obstante, hasta la publicación de este reportaje no se emitió ninguna respuesta.

La ciudadanía, por su parte, se mantiene alerta, ya que este incidente ha despertado nuevos temores. "No es posible que la maquinaria esté tan poco vigilada para que también se deslice por esta vía. Saben cuál es el problema y no toman las medidas necesarias. Estoy más que seguro de que no harán nada a menos que una persona sea la afectada y no un vehículo", argumenta el residente Elián Cevallos.

