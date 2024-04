Apagones y falta de vigilantes lleva a Guayaquil a capacitar a 52 metropolitanos

Para contribuir a la seguridad vial cuando la luz se va. Los cortes de luz programados, que se derivan de la crisis energética que aqueja al país, también incide en el tráfico vehicular de Guayaquil. Esto porque el sistema de semaforización no está exento de los cortes de energía.

Ecuador prueba estimular nubes para que llueva, según Roberto Luque Leer más

En ese sentido, y para mejorar la gestión del tránsito en Guayaquil durante los apagones, el alcalde Aquiles Álvarez dispuso a la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y la empresa pública Segura coordinar un plan de capacitación en materia vial para los 52 agentes de control municipal que apoyan a la ATM en tareas de control vehicular.

Dicho plan no solo debe capacitar en materia vial a los agentes, también a los 700 aspirantes que están en proceso de formación para integrarse a las filas de agentes de tránsito de la ATM.

"Esta capacitación será fundamental para mejorar la coordinación entre los agentes municipales y los de la ATM, especialmente en situaciones donde el control vehicular sea crítico, como en los casos de afectaciones semafóricas causadas por cortes de energía", detalló Álvarez en su cuenta personal de X, este 26 de abril.

'Horas pico' en Guayaquil. Cortesía

Eso ha pasado toda la vida ( 1,000 años en esa zona y en ese horario ) y seguirá pasando, no nos abastecemos con los agentes que tenemos hoy. Tampoco hay recursos para contratar más.

Toca aguantar un año más hasta que podamos contratar más personal. Saludos. https://t.co/Rhp8Q2Vlc7 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 25, 2024

La decisión de Álvarez se da un día después de que reconociera en su cuenta personal de X que Guayaquil no tiene suficientes agentes de tránsito y que la urbe no tiene presupuesto para contratar, como respuesta a una queja ciudadana, con fotos y videos, denunció el caos vehicular que se genera en 'horas pico': "Eso ha pasado toda la vida y seguirá pasando, no nos abastecemos con los agentes que tenemos hoy. Tampoco hay recursos para contratar más. Toca aguantar un año más hasta que podamos contratar personal".

¿Pero con cuánto personal se cuenta en Guayaquil? Según una publicación de agosto de 2023 del Municipio, la entidad tiene 1.037 uniformados, entre oficiales y agentes.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ