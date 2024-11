Cortes de luz en Guayaquil: el peligro de caer en alcantarillas abiertas

Las calles de Guayaquil se tragan a la gente, debido al robo de tapas de alcantarillas, lo que provoca que los transeúntes caigan y terminen con golpes e incluso fracturas. Y peor aún en las noches, cuando no hay energía eléctrica.

Ciudadanos aseguraron a EXPRESO que más de una persona ha tenido que ser auxiliada e incluso llevada al hospital, porque durante los apagones no se distinguen los agujeros y un paso en falso basta para que ocurra una tragedia.

“Son los consumidores de drogas. Esos infelices hasta palancas usan para levantar las tapas. No les sirven de nada porque son de cemento, lo que buscan es robarse los cables, pero igual se las llevan, no sé para qué”, aseguró Gregorio Anchundia, comerciante de las calles Rumichaca y Luque, centro porteño.

Anchundia también explicó que, pese a que se ha denunciado la situación a las autoridades, estas no han hecho nada para colocar una nueva tapa. “Por lo menos pongan una cinta, un palo, algo para que la gente distinga y no se accidente, porque ya ha habido varios accidentes, esa alcantarilla lleva meses abierta”, expresó.

Guayaquil es una pista de obstáculos

Este Diario pudo corroborar que el pasado miércoles 30 de octubre, a las 17:30, durante 15 minutos, cuatro personas estuvieron a punto de caer en la alcantarilla. También una docena de motos tuvo que maniobrar para evitar un golpe, pues el hueco se encuentra en plena curva y es difícil de divisar debido al desnivel de la calle.

Pero este no es el único agujero que pone en peligro a los ciudadanos en la zona céntrica. En Víctor Manuel Rendón y Rumichaca existe otra alcantarilla destapada, la cual es difícil de observar debido a que está cubierta por una caja de telefonía. Solo cuando se está a pocos centímetros, el hueco se logra ver, y si una persona va distraída, cae de frente.

“Por suerte es ancha, poco profunda y está llena de basura. Yo caí hace unos días, por más que vivo en la zona, en la oscuridad no me percaté y me caí. Se me cayeron las llaves de la casa y, como estaba oscuro, no pude buscarlas, por ahí deben estar”, dijo un residente de la zona mientras asomaba la cabeza al hueco, buscando su llavero.

En la esquina de Pedro Carbo y 9 de Octubre, la historia se repite: falta una tapa de alcantarilla cerca del cruce peatonal, por lo que en horas pico no queda otra opción que saltar sobre el hueco para poder continuar el camino.

“El centro de Guayaquil es una pista de obstáculos, hay alcantarillas abiertas, adoquines levantados, jardineras rotas… en las veredas y en las calles, nadie se salva”, expresó Diego Armando Rosado, quien trabaja en el sector y recordó que, en días pasados, “me salvé de caer, pero el hueco me ‘chupó’ el zapato. Me tocó coger un taxi hasta mi casa, en Daule; no podía estar así en la calle. Ahorita me río, pero en ese rato qué coraje”.

