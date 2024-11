Récord en decomiso de animales en Guayaquil causa conmoción entre ciudadanos

Es el mayor decomiso de animales del año registrado en Guayaquil y frente a ello la ciudadanía exige sanciones severas, además de mayor conciencia por parte de la ciudadanía. “Somos una vergüenza”, dijo Nathalia León, residente de Los Ceibos que vio apenada como de una casa vecina rescataban a un ave tras otra.

Como lo publicó EXPRESO, el pasado 12 de noviembre en un operativo realizado en ese sector se rescató a un total de 60 aves de pelea: 20 gallos y 39 gallinetas; y se detuvo a dos personas. La intervención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de animales de consumo en una zona residencial, generando la movilización de las direcciones municipales de Protección de los Derechos de los Animales, de Justicia y Vigilancia, y de Segura EP.

Al ingresar al lugar, las autoridades encontraron a las aves confinadas en estructuras metálicas improvisadas. Presentaban signos evidentes de abuso; heridas visibles, plumas arrancadas y mutilaciones en las crestas, señales de la crueldad a la que eran sometidos en peleas constantes.

En la casa de Los Ceibos, las aves permanecían en mal estado. En el sitio se halló medicamento para curar sus heridas tras las peleas clandestinas. Cortesía

En un operativo realizado en Ceibos, El Grupo de Apoyo a la Seguridad de #SeguraEP, Agentes de Control Municipal, Dir. de Protección de los Derechos de los Animales de @alcaldiagye y Justicia y Vigilancia, decomisaron 20 gallos y 39 gallinetas utilizados en peleas clandestinas. pic.twitter.com/oKz3bVRAlU — Segura EP (@segura_ep) November 12, 2024

Los presuntos responsables intentaron impedir la acción de las autoridades, lo que derivó en un enfrentamiento. La Policía intervino para completar el rescate, y dos personas fueron detenidas por agresión física y verbal contra funcionarios municipales.

Las jaulas y estructuras metálicas fueron desmanteladas asegurando que no puedan volver a ser utilizadas para estas actividades.

El Municipio exhorta a seguir denunciando casos de abuso.

La ciudadanía pide cambios y respaldo

“Urge que la ciudadanía no guarde silencio, que las autoridades apoyen y mejoren incluso las políticas públicas para que se incrementen las sanciones, y así la ciudadanía pierda el miedo a denunciar. Hoy son pocos los que lo hacen porque vemos inseguridad y violencia en todos lados. Yo he escuchado a gente decir que no ha denunciado por miedo a represalias. Por lo que urge que la sociedad se sienta respaldada por la autoridad en estos casos. En el tema de los animales de compañía y aquellos que viven en la calle son muchas cosas las que se puede hacer. Hace falta esterilizar y mejorar las campañas de adopción, por ejemplo. Hoy las hay, pero no como debería. Hace falta más”, señaló la veterinaria Fernanda Soro; quien hace énfasis en que cada vez son más las colonias de, por ejemplo gatos, que hay en la ciudad.

Sugiere que el Cabildo, a través de su centro de Bienestar Animal, recorra barrio por barrio y que las brigadas se instalen en él un mínimo de dos semanas para analizar qué pasa: cuántos animales están en peligro y cuántos se requiere esterilizar. No es fácil, piensa, pero es necesario para, como ciudad, “empezar a ver orden”.

Pedido colectivo: más campañas de adopción

Para la también veterinaria Ariana Ledesma, la empresa privada pueda ayudar en este punto. “Vean como están nuestras calles, repletas de animales sin familias. Eso es triste y dice mucho de la sociedad. Eso puede cambiar con ayuda de todos. Eso de las peleas clandestinas es indignante. Hay que parar con el maltrato y de todo tipo. ¿Cómo? Empezando a hablar de ello y de nuestro rol como testigo de un abuso. No podemos solo ver y oír, y callar. No más”, sentenció.

