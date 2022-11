Guayaquil: Anuncian el cierre parcial de una parte de la avenida 25 de Julio

Un nuevo cierre de una arteria principal de Guayaquil, anuncia el Municipio para los próximos días por la construcción de una solución vial.

Los carriles de servicio en la calzada oeste de la avenida 25 de Julio, en el sentido Norte- Sur, permanecerán cerrados a la circulación, debido a la hincada de pilotes que contempla la construcción del puente vehicular, en la intersección con la avenida Roberto Serrano Rolando.

Los trabajos se realizarán desde las 07:00 hasta las 17:00 desde este jueves 17 de noviembre hasta el próximo 31 de diciembre, según indica el Cabildo en un comunicado oficial.

Tal como lo contó EXPRESO meses atrás, la creación de este puente ha sido cuestionado por los residentes y comerciantes del sector, que argumentan que no era necesario un puente en esa zona. "No hace falta esta clase de obras aquí. Estamos bien, no hay mayor tráfico y vivimos tranquilos", comentaba en un reportaje anterior Michael Sánchez, representante del vecindario de Santa Mónica que se oponía rotundamente.

Protestas. Decenas de moradores salieron a la calle para elevar su voz en abril pasado Miguel Canales Leon - Archivo

Sin embargo, la principal molestia la tienen los dueños de los comercios que están situados en esa zona. Por ejemplo, Juan Francisco Caisaguano Vega tiene cinco años con su negocio de vidriería en la 25 de Julio, justo frente a un supermercado, y pedía que por favor se reconsidere esta decisión. “Al colocar un puente en esta zona nadie vendrá por aquí y los negocios morirán. Los trabajadores, los residentes, que nunca hemos pedido nada, perderemos clientela y nos iremos a la quiebra. Después de la pandemia recién estamos recuperándonos.”, se quejaba el comerciante.

El Cabildo anunció que el avance de la obra está al 20%. La solución vial tendrá una longitud de 335 metros con dos carriles.