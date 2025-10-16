Expreso
perrito rescatado Segura 16 oct 25
Un perro lesionado fue rescatado por personal de Segura EP, tras una alerta ciudadana, en la avenida Isidro Ayora.CORTESÍA DE SEGURA EP

Animales rescatados en Guayaquil: un perro y una tortuga están entre los atendidos

Personal de la empresa municipal Segura también liberó a animales silvestres en su hábitat

Animales golpeados o en situación de vulnerabilidad, mascotas o de fauna silvestres, son rescatados en Guayaquil. Personal de la empresa municipal Segura participa en su asistencia.

Uno de los recientes casos se registró en el norte de la ciudad. Agentes metropolitanos de control atendieron una denuncia ciudadana sobre un perro que estaba lesionado.

El canino fue llevado al Centro de Bienestar Animal (CBA), ubicado en Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús, donde recibió atención veterinaria.

Rescate y liberación de animales silvestres

En la ciudadela FAE, también en el norte, agentes de Segura EP rescataron a una tortuga mordedora, que fue llevada al centro de paso de la Universidad Agraria, para su valoración.

El animal fue liberado en su hábitat, indicó la institución. Lo mismo ocurrió con una iguana, que fue dejada en su hábitat por agentes y técnicos de la Dirección municipal de Ambiente.

Mientras tanto, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales realizará las jornadas gratuitas de esterilización, para felinos y caninos, los próximos viernes 17 y sábado 18 de octubre.

