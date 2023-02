Banda delincuencial detona bomba para evitar una audiencia en Santa Elena

La detonación de un artefacto explosivo al pie del ingreso de la Unidad Judicial de lo penal ubicada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, causó gran alarma este lunes 27 de febrero de 2023. Los empleados judiciales salieron a toda prisa del edificio.

Es que en el mismo instante de la explosión un mensaje en el WhatsApp de un funcionario del ente penal los puso más nerviosos. En el texto de la red social se leía una amenaza de muerte a todos los que laboran allí si realizaban una audiencia y lo firmaba el grupo delincuencial ´Nueva Generación´. Lo escrito estaba acompañado por la fotografía de un arma y balas.

“A las 12h00 hay una audiencia de un compañero de nosotros ´Lobo´, donde se realiza reventaremos más bombas a secretarios y fiscales”, decía el mensaje. Además, se encontró un panfleto en donde reventó el explosivo que decía ´blanquito activo ́, haciendo referencia a un conocido delincuente que opera en el sector peninsular.

Los elementos policiales evacuaron a todo el personal, las vías adyacentes a la edificación también fueron cerradas al tráfico vehicular y peatonal por más de tres horas. Los uniformados del Grupo de Operación y Rescate GIR realizaron las pericias respectivas y encontraron otra envoltura de color naranja similar a un chorizo cubierto de papel que contenía en su interior material explosivo.

Este fue el panfleto encontrado en el lugar. Joffre Lino

El coronel de policía, Javier Proaño, confirmó que uno de los artefactos explosivos se detonó y el otro fue trasladado por el equipo especializado del GIR hacia otro sitio para una detonación controlada.

“Las unidades de investigación trabajan para determinar cuántos individuos participaron de este hecho. Con las cámaras de la zona estamos analizando la ruta del delito que siguieron los sospechosos. Tenemos indicios de dónde vendría todo esto”, informó el oficial.

Por el suceso no hubo personas heridas, pero si existe gran susto entre los funcionarios que laboran en el sistema judicial, “Dios mío, esta vez no fue amenaza, sí hubo la explosión, por suerte no afectó a nadie porque cayó en una puerta lateral del juzgado”, dijo muy nerviosa una funcionaria.

La unidad de comunicación del Consejo de la Judicatura en Santa Elena señaló que ayer no se tenía previsto audiencia de carácter judicial y las que se iban a desarrollar eran por delitos de tránsito.