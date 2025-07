Amagua asegura que el servicio de agua se restableció, pero sequía continúa en Daule

La crisis por la falta de agua potable en Daule se extiende, a pesar de las afirmaciones de la empresa Amagua. Aunque la compañía emitió un comunicado este 21 de julio asegurando que el servicio estaba “completamente restablecido”, la realidad en decenas de hogares de la parroquia La Aurora y de la vía a Salitre es otra: la sequía en los grifos persiste, avivando la indignación ciudadana y las críticas contra la gestión del alcalde Wilson Cañizares, quien mantiene un prolongado silencio.

¿Cuándo habrá agua?

La versión oficial de Amagua, difundida el lunes, sostenía que tras un corte programado y una fuga inesperada, el suministro se había normalizado a las 11:00. Sin embargo, las quejas de los usuarios demuestran lo contrario. “Totalmente falso, en Málaga 2 aún no se ha restablecido el servicio del agua potable”, denunció la usuaria Xiomara Valero en la red social X, añadiendo que “no hay semana que se suspenda el servicio. Y cuando vuelve no hay presión suficiente”.

Las familias aseguran que han tenido que comprar botellones "más que nunca antes", tras el corte de agua que se ha extendido por más de 50 horas. FRANCISCO FLORES

Este testimonio se suma a una larga lista de reclamos que desmienten el parte de la empresa. Otro residente de Ciudad Celeste cuestionó directamente a la concesionaria: “Su post indica que se reinició el servicio a las 11:00 del 21. Anoche a las 02:00 aún no había agua. Hoy tenemos agua desde las 7:00 con presión de ‘lágrima’”, relató, evidenciando que los problemas técnicos continúan.

Tráguense sus disculpas, si en algo quieren compensar reduzcan el valor a cobrar en la planilla al menos este mes, porque eso si son puntualitos en cobrar y pobre el que no les paga de inmediato, directo van a cortar, en eso si son "eficientes". — Gabriel Eduardo (@GaboEdu) July 22, 2025

La situación ha escalado a tal punto que la Defensoría del Pueblo ya anunció el inicio de una investigación formal por la deficiente prestación del servicio, calificándolo de “inaceptable”. El organismo ha instado a los afectados a presentar sus denuncias para sumarlas al expediente, mientras se exigió a Amagua y al Municipio de Daule un plan de contingencia y compensación para las miles de familias perjudicadas, que acumulan más de 54 horas sin suministro continuo.

Isla Santay: recolectan casi 500 kilos de plástico en jornada por los manglares Leer más

En medio del malestar generalizado, la figura del alcalde Wilson Cañizares se ha convertido en el principal foco de las críticas. Los ciudadanos no solo le reclaman por su aparente indiferencia, sino también por su responsabilidad directa como presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable (Emapa).

“Cañizares se burla de sus votantes. No tiene un mínimo de respeto por nosotros. No habla, no explica, no dice nada”, reclamó Norma Benalcázar, una de las moradoras que ha tenido que subsistir comprando botellones de agua. La falta de un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Daule ha sido catalogada por los residentes como “indolencia” e “incompetencia”

Hasta el cierre de este reporte, ni el alcalde Cañizares ni la Alcaldía de Daule han respondido a las quejas ciudadanas ni a las solicitudes de entrevista realizada por EXPRESO.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!