Los Almendros alza su voz contra la inseguridad y exige el regreso de sus rejas

Los habitantes de la ciudadela Los Almendros, cansados de la inseguridad y el abandono por parte del Municipio de Guayaquil y demás autoridades, se unieron este 26 de enero para llevar a cabo una marcha en contra de la delincuencia que afecta a diario este sector del sur del Puerto Principal.

Motivados también por el retiro de seis rejas en las herraduras de la ciudadela por parte del Municipio de Guayaquil el pasado 21 de enero, varios ciudadanos llegaron desde las 09:00 de este domingo al parque central de la ciudadela, vestidos de blanco, con globos, y muchos de ellos acompañados de sus mascotas.

A partir de las 09:40, los residentes comenzaron la marcha desde el parque y recorrieron aproximadamente 15 cuadras de este sector. Los moradores corearon varias consignas, entre ellas “Unidos, Almendros, jamás será vencido” y “Seguridad sí, oposición no”, en referencia a la decisión del Cabildo de retirar las rejas, que, según los residentes, son fundamentales para mantener la seguridad de este sector, que ha sido víctima de delincuencia y extorsiones.

Ciudadanos llevaron carteles y globos a la marcha. GERARDO MENOSCAL

“Han asaltado a personas con negocios en otras zonas de Guayaquil y a locales comerciales del área. Con todo lo que ha pasado, aún así deciden quitar las rejas. Esto no es justo; en vez de protegernos, nos exponen más”, reclama Ignacio Franco, habitante de Los Almendros.

Retiro de las rejas

La razón del retiro de las rejas, explica el presidente del Comité Barrial, Óscar Roldán, se debe a que aún no contaban con los permisos de construcción. No obstante, detalla que en reuniones previas con Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, y Andrés Concha, director de Uso del Espacio y Vía Pública, les dieron el visto bueno para continuar con la construcción.

“Conseguimos las firmas, hicimos los pagos al Municipio, lo único que faltaba era el permiso de construcción, que se estaba demorando. Tuvimos una charla con directivos del Municipio, entre ellos Fernando Cornejo y Andrés Concha, y nos dieron un aparente visto bueno para seguir con la construcción. Pero cuando nos retiran las rejas, nos llevamos la sorpresa de que ‘no todo estaba bien’. Ahora nos hemos quedado desprotegidos y de nuevo con miedo”, comenta.

Ahora, lo que buscan los moradores es que se reestablezcan las rejas que el Municipio retiró, ya que, a su consideración, estas han contribuido en gran medida a la reducción de los índices delictivos en el punto.

Moradores se reunieron en el parque principal de la ciudadela. GERARDO MENOSCAL

Asimismo, Samuel Rendón relata que el viernes 24 de enero, mientras regresaba a su casa, a dos cuadras de su vivienda, dos delincuentes en moto lo detuvieron y le robaron su celular y su billetera. “Las tarjetas ya las cancelé, no me pudieron hacer ningún consumo, pero mi celular sí me duele, porque es nuevo, lo compré hace menos de dos meses, y ni siquiera he terminado de pagarlo. Ahora todo ese esfuerzo se fue al traste. Por suerte, aún tengo mi viejo teléfono, pero no es justo que pase esto”, reclama.

