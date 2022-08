Arranca un nuevo feriado nacional y las actividades familiares también comienzan en Guayaquil. Desde hoy hasta el domingo 14 de agosto se realizará la Comic Con 2022, versión Ecuador.

Los cómics, una industria laboral difícil Leer más

Christopher Lloyd, actor estadounidense y recordado por su personaje apodado Doc en la trilogía ‘Volver al futuro’; la española Itiziar Ituño, actriz que le dio vida a la inspectora Raquel Murillo en la serie ‘La casa de papel’; y Ross Marquand, famoso por su interpretación de Aarón en ‘The Walking Dead’, son los invitados especiales en este evento que convoca año a año a miles de jóvenes y familias.

“Este evento es el símbolo de la cultura pop en el Ecuador. Los jóvenes llegan entre amigos o junto con sus familia para pasar un tiempo inolvidable con sus actores favoritos”, manifestó Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo.

Para la VII edición de la Comic Con se espera una gran concurrencia de público al Centro de Convenciones, donde será el encuentro. Gallardo dice que estiman la presencia de unas 30.000 personas, entre los tres días del evento. “La idea es generar felicidad y que vengan los chicos que se sienten identificados con sus actores y cosplayers (fanáticos disfrazados de algún personaje) favoritos”.

Renata Gaona, de 19 años, está entusiasmada y espera con ansias que sea sábado. “Es una gran fiesta para los cosplayers. Estoy muy emocionada porque conoceré a la inspectora Raquel Murillo, era mi favorita de la serie”, dijo con alegría. Para ella, será un reencuentro con lo que le encanta.

Luis Carreño: "Me gustaría ponerle voz al Guasón" Leer más

“El año pasado no pude asistir por el miedo a la COVID-19, pero este año no me lo pierdo por nada del mundo”, aseguró.

El evento contará con la presencia de tres cosplayers internacionales que retratan a Michael Ete, Wen Cosmakeup, Lorraine y Johnny Deep; además de 11 artistas gráficos internacionales, 17 nacionales, dos actores de doblaje de voz y los youtubers de EnchufeTV y Lexosi de España.

Esperábamos este evento. Es el más importante del año para los amantes del cómic. Luis Centeno

​aficionado.

Los más pequeños son los más entusiasmados en estos eventos. “Mi hijo de siete años lleva toda la semana recordándome que se viene la Comic Con. Para él, este se convierte en el evento más importante del año”, comentó Ricardo Mayorga, padre de familia que tiene listas las entradas de él y toda su familia para asistir. “Realmente esto es solo una excusa para pasar en familia, compartir los gustos de mis hijos y comer todos juntos. Estamos seguros de que será un tiempo de calidad”.

La alegría de volver a la Comic Con Leer más

Tal como EXPRESO ha publicado en ediciones anteriores de la Comic Con, son los adolescentes los que más van al evento disfrazados de sus superhéroes y villanos favoritos. Otros aprovechan para comprar ropa de sus series preferidas y algunos viajan desde otros lugares del país para compartir con amigos virtuales. “La Comic Con es lo mejor del mundo. Trataré de estar el mayor tiempo posible. Mi feriado será 100 % dedicado a esto”, contó entre risas Marina Troya, de 16 años.

Ella disfrutará de fotografiarse con los distintos cosplayers que asistirán al evento, que se desarrollará desde las 10:00 hasta las 20:00. El costo de la entrada es $ 12 la general y $ 70 la zona VIP. El evento contará además con 70 expositores comerciales y artesanos nacionales.