Su primer doblaje fue en 1992 para la telenovela brasileña 'Pantanal' que se emitió en Ecuador. “Tenía 16 años y fue mi primer reto profesional. Le puse voz a Reno, el hijo del villano”, cuenta el venezolano Luis Carreño (46), reconocido actor de doblaje. Desde hace 22 años le da voz a Bob Esponja, el personaje de color amarillo y pantalones cuadrados que habita en los mares de Fondo de Bikini.

En la década de los 80 sus padres se divorciaron y tras aquello su progenitora quedó a cargo de 4 chicos. Para poder salir a trabajar, Frank, el mayor de los hermanos, cuidaba del menor Luis.

Frank soñaba con ser actor y llevaba a su hermano a su trabajo. Ahora este es muy conocido por ser la voz de Pinky, en la serie 'Pinky y Cerebro', el gallo Claudio y otros personajes. El último de los Carreño creció en este ambiente. Así nació su vocación actoral. Visitó Ecuador, donde celebró con presentaciones sus 30 años de trayectoria.

¿Cómo apareció Bob Esponja en su vida?

Llegó por un casting. Entro en la segunda temporada de la serie. El personaje tiene 23 años y yo 22 con él. Hemos hecho 3 películas para el cine, varios especiales de TV y 14 temporadas de TV con cerca de 26 episodios cada una. Es toda una vida. Es mi vida entera.

¿Cómo le dio su personalidad?

Tomé mucha referencia del actor original en inglés, Tom Kenny. Él tenía gran amistad con el creador Stephen Hillenburg (fallecido), y el hecho de que sea la voz original y que haya tenido esa relación me hizo pensar que conocía muy bien al personaje, de ahí tomo mucha información de su trabajo. Pongo mis aportes, la risa de Bob en inglés es totalmente diferente en español latino, es única. Es su bandera porque en ningún otro idioma se ríe así.

Es una serie que ha trascendido a través de generaciones.

Es un trabajo de muchos años, muchas historias y sí, es una serie que ha trascendido a través de generaciones y en parte eso es lo que celebro, 30 años de trayectoria en el oficio.

¿Algún momento dejará de ponerle su voz?

(Piensa) Hay que prepararse para eso. En algún momento llegará. Y se dará no solo porque la voz cambia, sino porque el personaje y las circunstancias pueden cambiar. Partiendo de ese principio de que hoy estamos y mañana no, algún día dejaré de ser la voz de Bob Esponja. Espero estar lo suficientemente preparado porque no será algo fácil de enfrentar.

¿Cómo prepara las voces?

Aprendí un poco por lo que veía, pero en esa época el oficio de la locución y del doblaje era muy autodidacta. Los grandes cursos de locución y doblaje vinieron después. Yo aprendí porque la compañía de estudios Etcétera, la más grande de doblaje de Venezuela, y probablemente de Latinoamérica, tenía un programa de entrenamiento para los jóvenes actores.

Hacíamos el doblaje de un contenido que no salía al aire, que nadie veía, era más bien de práctica. Estuve 6 meses grabando y luego empecé a hacer mis primeros personajes.

Quiere doblar a Guasón

¿No es fácil reconocer las voces?

Ahora sí me reconocen, porque las redes sociales han cambiado el panorama. Antes estábamos en la sombra, pero ahora las redes y los medios nos dan más cobertura. Hay actores de voz que son auténticas celebridades, llenan teatros y viajan por Latinoamérica.

¿Cómo definiría la cultura que sigue a las tiras cómicas?

Es la cultura Geek, que es la de la nostalgia y de las series que marcaron nuestra infancia. Hay toda una cultura alrededor de estos personajes que son las convenciones o Comic Con. Crecieron con muchas series, como Tom y Jerry, Los Picapiedras y un sinnúmero más. Todo eso genera un gusto y una pasión por esos personajes que nos han acompañado toda la vida.

Nacido en Caracas (Venezuela), además es locutor de radio. Está casado y tiene dos hijos.

Ha prestado su voz para series animadas como 'CatDog', 'Max Steel', 'Príncipe de la Barbie', 'Tenya lida', de My hero academy; 'Mark', de Kenan y 'Kel; Kyle' adulto, en South Park.

El elenco de la serie 'Bob Esponja' es venezolano. Luis graba sus diálogos desde Miami, que luego son montados sobre cada capítulo.

Cuando era pequeño ¿cuál era su cómic favorito?

Me gustaba mucho una tira cómica belga llamada Tintín, también está la francesa Astérix y Obélix, Los Picapiedras, He Man, ThunderCats.

¿A cuál le gustaría ponerle su voz?

Al Guasón, siempre lo quise doblar por lo complejo, lo interesante y el mensaje filosófico que tiene detrás.