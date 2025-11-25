Alcalde de Durán reaparece y reacciona ante denuncias por mala recolección de basura

Referencial. El alcalde de Durán se refirió a la situación de recolección de basura en Durán.

Las calles de algunas zonas de Durán se han convertido en puntos de acumulación de desechos, los moradores denuncian focos de infección y el temor crece ante la llegada de la temporada de lluvias.

Ante esto, el alcalde Luis Chonillo reapareció y reaccionó a las denuncias sobre la mala recolección de basura, tema del que se ha hablado much tras un artículo publicado por EXPRESO.

A través de sus redes sociales, el alcalde aseguró que la correcta gestión de los desechos “es un deber ciudadano” y recordó que las ordenanzas municipales establecen horarios y puntos específicos para el retiro de la basura.

También advirtió sobre posibles sanciones para quienes incumplan las normas, destacando que sacar la basura en lugares no autorizados o en horarios incorrectos “afecta la salud pública y deteriora la imagen del cantón”.

El Municipio de Durán responsabilizó a la ciudadanía

El Municipio reaccionó con un comunicado en el que afirmó que muchos de los puntos críticos mostrados no forman parte de las rutas oficiales de recolección. Según la institución, la acumulación de desperdicios se debe a “la disposición inadecuada de desechos en esquinas y espacios públicos, y la falta de corresponsabilidad de algunos ciudadanos”.

Sin embargo, los habitantes cuentan otra realidad: aseguran que hay sectores donde apenas se recoge una mínima parte de los desechos, y otros donde los camiones ni siquiera llegan. “Hay zonas donde la basura se convierte en cerros”, cuentan los vecinos, quienes también aseguran que la inseguridad impide que el servicio opere con regularidad.

Temor ciudadano ante llegada de lluvias

El temor que más se repite entre los duraneños tiene fecha: el inicio de la temporada de lluvias. El riesgo de inundaciones se incrementa cuando los desechos bloquean alcantarillas y canales de desfogue.

Por otra parte, médicos locales alertan sobre posibles brotes de enfermedades infecciosas, mientras líderes barriales advierten que el problema ya superó el límite de la tolerancia.

La correcta gestión de los desechos sólidos en Durán es un deber ciudadano establecido en nuestras ordenanzas. Sacar la basura fuera de los horarios o en lugares no autorizados afecta la salud pública, deteriora el ambiente de nuestra ciudad y puede generar sanciones.

