Aguaje del 17 de febrero traerá mar agitado en Ecuador: alerta en zonas costeras

Las autoridades alertan que el oleaje aumentará por el aguaje del 17 de febrero, lo que elevará el riesgo para bañistas

Inocar informó que entre el 13 y el 16 de febrero se espera mar moderado y que el martes 17 el oleaje pasará a agitado por efecto de un aguaje.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) informó que entre el 13 y el 16 de febrero se espera mar moderado y que el martes 17 el oleaje pasará a agitado por efecto de un aguaje en la costa continental e insular del Ecuador, ante el arribo de olas predominantes del oeste y suroeste del Pacífico. La entidad recomendó extremar precauciones por posibles corrientes de resaca y mayor fuerza de rompiente.

Según la entidad, el estado del mar será moderado del 13 al 16 de febrero y agitado el 17, cuando comenzará el período de aguaje. El aviso subraya que el día 17 las olas podrían romper con mayor energía y generar corrientes de resaca, por lo que se pide a la ciudadanía y a navegantes mantenerse informados por canales oficiales

Alertas en zonas costeras

13–16 de febrero (moderado):

Esmeraldas: 0,60–1,30 m,

Manabí: 0,50–1,30 m.

Santa Elena–Guayas: 0,60–1,50 m.

El Oro: 0,40–0,80 m.

Oleaje agitado impacta el borde costero ecuatoriano y eleva el riesgo de corrientes de resaca en playas abiertas. Cortesía

17 de febrero (agitado por aguaje):

Esmeraldas: 0,60–1,00 m

Manabí: 0,50–1,10 m.

Santa Elena–Guayas: 0,60–1,20 m.

El Oro: 0,40–0,70 m.

Región Insular muestra dos escenarios

13–16 de febrero (moderado):

Oeste y sur de Galápagos: 0,90–1,50 m

17 de febrero (agitado):

Oeste de Galápagos: 0,90–1,50 m

Sur de Galápagos: 0,90–1,40 m

La institución sugiere tomar precauciones el 17 de febrero, particularmente en zonas de rompiente y desembocaduras, donde pueden presentarse corrientes de resaca y aumento del nivel del mar asociado al aguaje. "Se exhorta a pescadores artesanales, turismo náutico, operadores marítimos y bañistas a atender los avisos y seguir las actualizaciones del Inocar", se lee en el comunicado.

¿Qué significa aguaje y por qué eleva el riesgo?

El aguaje corresponde a fases de mareas vivas que, al coincidir con oleaje de mayor periodo y energía, intensifican la altura de rompiente y la resaca en playa. Por ello, un mar catalogado como “moderado” puede empeorar a “agitado” en pocas horas durante el pico del ciclo mareal, como prevé el boletín para el 17 de febrero.

La autoridad oceanográfica recomienda seguir la información en www.inocar.mil.ec y a través de sus canales oficiales, donde se difundirán eventuales actualizaciones del estado del mar y advertencias para capitanías de puerto, operadores y público

