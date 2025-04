¿Agua 'venenosa' en Guayaquil? Interagua desmiente a asambleístas de ADN

La concesionaria Interagua salió al paso de las acusaciones realizadas por asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) sobre la calidad del agua en Guayaquil, calificándolas de infundadas y asegurando que el suministro cumple con todos los parámetros normativos.

''El agua no debe politizarse''

Ilfn Florsheim, vocera de la empresa, refutó categóricamente las afirmaciones del asambleísta Ferdinand Álvarez, quien había declarado que los guayaquileños estaban consumiendo "veneno" basándose en un informe de la Agencia de Regulación y Control del Agua (Arca).

Las declaraciones de los legisladores, que anunciaron una fiscalización en la Asamblea y una denuncia ante Fiscalía contra el Municipio, se centraron en supuestos incumplimientos en los niveles de cloro residual y pH detectados por Arca en muestras tomadas en Samanes 7, Puerto Santa Ana y Suburbio Oeste el pasado 14 de marzo.

Según Ferdinan Álvarez, asambleísta de ADN, estos hallazgos representaban un "riesgo significativo para la salud pública".

Florsheim desestimó las conclusiones del legislador. "Las aseveraciones que ha hecho el asambleísta el día de hoy carecen de todo fundamento", afirmó, mostrando datos comparativos entre el informe de Arca y los análisis propios de Interagua realizados en los mismos puntos y fechas.

Según la información presentada por Interagua, mientras Arca reportó 0.27 mg/L de cloro residual en Samanes 7 (por debajo del mínimo de 0.3 mg/L), la medición de Interagua fue de 0.95 mg/L. En Suburbio Oeste, Arca registró un pH de 6.29 (inferior al mínimo de 6.5), pero Interagua midió 6.67. En los demás puntos y parámetros contrastados, tanto Arca como Interagua reportaron valores dentro de norma.

''No hay riesgos para la salud''

Florsheim enfatizó una distinción técnica clave respecto al pH: "En la norma INEN, el pH es un parámetro de control operativo, más no es una norma... no está sujeto a una norma específica y por lo tanto no es un parámetro cuantificable".

Añadió que, según las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles de pH usualmente encontrados en agua potable, ''no existe un riesgo a la salud'', desestimando las más de 5,400 atenciones médicas por cuadros como gastroenteritis y tifoidea, y más de 400 casos confirmados, según la bancada de ADN, de enfermedades directamente relacionadas con el consumo de agua.

Interagua también cuestionó la forma en que Arca obtuvo las muestras. "Tenemos algunas dudas sobre la forma en las que se han captado las muestras", dijo Florsheim, mostrando fotos del propio reporte de Arca y señalando aparentes fallos en la cadena de custodia y el uso de recipientes adecuados. "Tengo muy serias dudas de cómo han sido obtenidas estas muestras porque se ve que no es una captación técnica", recalcó.

El agua como asunto político: posibles acciones legales contra Ferdinan Álvarez

"Nos preocupa muchísimo que se esté queriendo hacer interpretaciones sobre el servicio público y nos preocupa, sobre todo, que se esté politizando un tema que es técnico", manifestó.

Para respaldar la calidad del agua, Florsheim presentó promedios de análisis realizados entre enero y abril de 2025 en toda la red de Guayaquil, que muestran cumplimiento constante en cloro, pH, turbiedad y, crucialmente, cero coliformes fecales y totales.

"Al haber cloro residual en el agua, no puede haber contaminación ni bacterias. Eso hay que dejarlo claramente establecido", aseveró, refutando directamente las insinuaciones de Álvarez sobre enfermedades como gastroenteritis ligadas al agua. Argumentó que si el agua de la red estuviera contaminada, afectaría a toda la ciudad y no a casos aislados, sugiriendo revisar las instalaciones internas (cisternas, tanques) de las viviendas reportadas.

Finalmente, Florsheim indicó que Interagua analizará las acciones legales posibles contra el asambleísta por causar pánico, aunque reconoció el fuero parlamentario. "Alterar a la gente, alterar el orden público, llamar al caos y a la conmoción de los ciudadanos no es justamente lo que debería hacer la política", concluyó, reafirmando el compromiso de la empresa con la entrega de agua segura y de calidad.

