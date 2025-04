“Yo no me aferro a esto”: Aquiles Álvarez sobre su cargo como alcalde de Guayaquil

Aunque faltan un par de años hasta el 2027, los nombres para las elecciones seccionales ya se van perfilando. En su último enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a su continuidad en el cargo público.

''Si eligen lo anterior, que era un desastre, no hay problema, yo me iría''

El tema surgió al ser consultado por la movilidad en la ciudad, donde el primer edil destacó las nuevas unidades de la Metrovía y sus implementaciones tecnológicas. Sin embargo, abordó también la crítica ciudadana, que esperaba que estos buses fuesen “más grandes”

“La realidad es que, si Guayaquil no votaba por el cambio (refiriéndose a su candidatura), seguirían con los buses destartalados”, dijo en tono efusivo. Sobre administrar la ciudad, añadió: “Si quieren lo anterior, que fue un desastre, no hay ningún problema. Yo me iría a mi casa, yo no me aferro a esto”.

El alcalde, quien ya ha mencionado que todavía no tomará una decisión sobre postularse nuevamente, hizo una reflexión sobre lo que él percibe como “aferrarse al poder”, comparando que otros políticos se “creen la solución”.

“¿Saben qué sensación me da a mí el que se aferra al poder? Que algún interés oculto tiene”, expresó el burgomaestre.

“¡Cómo te vas a aferrar a un puesto como el mío, por ejemplo! Te pagan $5.000 dólares al mes, tienes responsabilidades penales hasta siete años después de terminar tu gestión. Te persiguen por pelear causas justas. Se te resiente todo el mundo. Y a pesar de eso, algunos se aferran”, agregó, mencionando que rechaza esas conductas porque dan pie a que se manejen agendas ocultas.

Álvarez finalizó recalcando que la Metrovía tendrá cobertura del cien por ciento con nuevos vehículos y que, con eso, la ciudad ha avanzado, incorporando características que los antiguos buses articulados no tenían.

