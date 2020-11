En agenda otra vez la estación de transferencia de desechos de vía a la costa

Fue debatido, replanteado, analizado y, por último, archivado. No tenía razón de ser, decían los vecinos de la vía a la costa. No se necesitaba, dijo, hace exactamente dos años, y luego de muchas críticas, el entonces alcalde Jaime Nebot; pero hoy, como si de la resurrección de un muerto que nadie quiso se tratase, la estación de transferencia de desechos sólidos no peligrosos ni contaminantes, planteada en el kilómetro 8 de ese sector, ha vuelto a la agenda de la administración de Cynthia Viteri.

El 26 de octubre de 2020, Arnoldo Alencastro, propietario de 61.487,22 metros cuadrados del terreno involucrado, recibió una notificación del Municipio de Guayaquil, firmada por Jaime Tejada, prosecretario de la entidad, que le notificaba formalmente de la resolución 028-2020-AP, correspondiente al proceso expropiatorio del proyecto, que afecta a los predios 61-0071-001 y 61-0084-001, de la parroquia Tarqui, en el norte.

El Cabildo hoy no responde sobre esta situación ni da detalles de la notificación a la que EXPRESO tuvo acceso; pero se conoce que se trata de una obra nunca concretada por el Municipio, que fue proyectada para 2018 en dos terrenos de seis y cuatro hectáreas, pertenecientes a Arnoldo Alencastro y a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y ubicados al pie del intercambiador con la vía Perimetral y junto a la cooperativa Portete de Tarqui.

Dato Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal y Servicios Especiales, indicó en un informe que el plazo de inicio del proyecto de la estación es este año.

Hace dos años, cuando los vecinos, sin que el Municipio socialice in situ, se enteraron del proyecto, hubo críticas en torno a las consecuencias ambientales que podría traer una obra de este tipo, además del atasco vehicular que representaría para los vecinos el aumento de circulación de camiones de basura en la zona. Y por eso se dejó archivado.

La implementación de la estación de transferencia de basura pretendía (cuando fue planteada) “servir a 16 subzonas ubicadas en el centro, sur, suroeste y parte del sector noroeste de la ciudad”. Es decir, los camiones recolectores de esos sectores llegarían hasta esa estación con 1.498.91 toneladas de desechos sólidos por día.

Entre los argumentos de la documentación municipal de entonces consta el incremento aproximado del 20 % de las toneladas totales generadas de desechos sólidos no peligrosos desde el 2012 al 2016 en estos sectores.

Prefiero no pronunciarme al respecto por ahora. Se supone que esa obra no es factible. Eso ya se había dicho. Tendremos una reunión urgente con las urbanizaciones. Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa.

Al respecto, Puerto Limpio había indicado que dicha estación es indispensable para la ciudad y que la prórroga del contrato que el Cabildo tenía con ellos por el servicio de recolección de basura se debía a que la planta tenía que ser incluida.

Con estos antecedentes, hay muchas dudas en torno a la decisión de retomar el proyecto. Alencastro, uno de los propietarios, cree que debe existir algún tipo de motivación para expropiar esa zona.

“Hay muchos terrenos en la Perimetral, alejados de la vida urbana. ¿Por qué no llevan allá esa estación de transferencia? Incluso pueden construirla cerca de la laguna de oxidación. ¿Por qué aquí? ¿Por qué si el alcalde Jaime Nebot lo dejó archivado, ahora vuelve a agenda?”, se cuestiona.

Hay otros factores de fondo que deben ser puestos en la mesa, advierte el urbanista y también morador del sector Alfonso Saltos. “Está en cocción el Plan Maestro y la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿cómo se engloba este proyecto en un programa o un plan para la reducción de desechos sólidos? Se supone que esa es la meta de una ‘ciudad sostenible’ enmarcada en el discurso de la visión político-administrativa de Cynthia Viteri como alcaldesa”, observa el experto.

El dato 1,5 millones de habitantes pertenecen a las

las 16 subzonas que abarca el proyecto. Generan 1.498.91 toneladas de desechos por día.

Y al respecto también se cuestiona si esta obra pública (con dinero público) es prioridad para solventar la producción de desechos sólidos en Guayaquil y el sector oeste. “¿No es más importante la reducción de volúmenes de desechos sólidos mediante la creación de ordenanzas para incentivar la clasificación en la fuente, reciclaje, organización barrial, etc.?”, sigue.

En ese sentido, considera que debería crearse un programa de clasificación y reciclaje en la fuente, tomando como proyectos piloto a algunas urbanizaciones de vía a la costa que demuestren la reducción de desperdicios sólidos y aumento en reciclaje. “La idea es incentivar la reducción de producción de desechos sólidos, no crear infraestructura para tapar el problema. Este proyecto, así como está, es equivalente a hacer pasos a desnivel para solucionar el problema del tráfico”.

En octubre de 2018, Nebot se retractó tras las críticas recibidas. “Las circunstancias actuales para mí, más allá de la opinión de ciertos técnicos, indican que no es necesaria la estación de transferencia”, expuso a este medio luego de suspender la construcción.

Como hace dos años, las urbanizaciones de la vía a la costa preparan un oficio, porque no sabían nada del tema. Guillermo Ayala, representante de la Federación de Urbanizaciones, solamente adelantó que convocaría a una reunión urgente para tratar este tema.