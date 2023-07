Un hombre y una mujer fueron captados teniendo relaciones sexuales en una de las cabinas de la Aerovía de Guayaquil. El video, de unos cinco minutos de duración, fue difundido en redes sociales la tarde del martes 11 de julio de 2023.

En cierto momento, la pareja es avisada -vía bocinas- por los operadores del transporte que conecta a Guayaquil y Durán. "Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad".

Aunque se desconocía en primer momento si los protagonistas habían recibido alguna clase de sanción y ninguna autoridad se ha pronunciado hasta la mañana de este miércoles 12 de julio, se ha reabierto el debate sobre las implicaciones legales de este tipo de actos.

Un video de una pareja manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía de Guayaquil, a plena luz del día, se volvió viral la tarde de este 11 de julio. El video ha causando una ola de comentarios y bromas en redes sociales.



En la legislación ecuatoriana vigente, no existen penas para actividades sexuales en lugares públicos: no es considerado un delito. Esto sí estaba considerado en el Código Penal vigente hasta 2014. Por eso, en estos casos, se puede dar paso a ordenanzas municipales que regulen y lo consideren contravención, y no es el caso de Guayaquil actualmente.

En el caso de esta urbe, en 1992 se emitió la ordenanza municipal del Uso del espacio y la vía pública, que prohibía la “satisfacción de necesidades corporales” en la calle. Pero, según data en el archivo, alojada en la web del cabildo guayaquileño, la norma fue declarada inconstitucional en 1996.

La Aerovía de Guayaquil es un sistema de transportación pública suspendida. Fue inaugurada a finales de 2020 y concesionada a la empresa franco-dominicana Poma-Sofratesa durante los próximos 28 años.

EN PAÍSES VECINOS

En el caso de Colombia, hay multa para estas situaciones. Es de aproximadamente $ 20 y aplica para cada uno de los infractores.