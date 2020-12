La Aerovía es más novedosa que útil para los de Durán

Que contamina de forma visual el centro con su cableado, que afectó de forma importante bienes patrimoniales, que restó privacidad a los edificios por donde pasa, que Guayaquil pone 114 millones de dólares sin rentabilidad alguna, que era mejor reactivar el transporte fluvial, que pasar por el cielo del río Guayas... Todos los peros que recogió de técnicos en planificación Diario EXPRESO los últimos años quedarán como advertencias que la autoridad nunca escuchó ni tuvo en cuenta. Hoy, la comentada y también defendida aerovía es una realidad.

El 21 de diciembre de 2020 quedará marcado como el día en que se inauguró este sistema de transporte aerosuspendido que une a dos pueblos hermanos. Guayaquil y Durán. Este último moviliza en transporte público a al menos 40 mil almas al día y su gente aún mira con recelo las llamativas cabinas de la obra.

Para entenderlo, es mejor hablar con números. Si alguien vive en Durán y es usuario cotidiano de bus, por 35 centavos de dólar llega al centro de Guayaquil. Ahora, en aerovía, paga el doble en viaje de ida y otros 70 centavos al regreso. Algunos habitantes de Durán no están seguros de los beneficios, pero incluso con las dudas madrugaron a la inauguración.

En la Plaza Centenario, donde se encuentra una de las estaciones en Guayaquil, decenas de personas ayer, desde las 09:30, hacían fila para ingresar a las cabinas, que se abrieron al público a las 11:00.

Decenas de personas llegaron a la estación de la Plaza Centenario una hora y media antes de que se abra el servicio. JIMMY NEGRETE

Algunos reconocieron a EXPRESO que llegaron al lugar para saber “cómo se siente viajar desde el Puerto Principal hasta Durán, sobre el río y suspendido en el aire”. Andreína Carranza, habitante de este último cantón, estuvo allí. Tomó dos buses, viajó más de una hora para llegar a la estación.

“Quiero saber si en realidad vale la pena pagar $ 0,70 por usar el servicio. Sigo pensando que movilizarte usando el río, hubiese sido lo mejor. Sin embargo, la obra ya está y la inversión está hecha”, dijo, mientras se preparaba a subirse a la cabina asignada.

Me subiré a la Aerovía para ver qué se siente: si me mareo o no, y observar el río. No sé si lo vuelva a hacer, dependerá de la experiencia y la seguridad que sienta.

Carmen Noboa,

habitante de la cooperativa Siete Lagos, Guayaquil

Con algo de recelo, ingresó acompañada de otras cuatro personas (lo máximo permitido ahora para evitar las aglomeraciones). Carranza avanzaría hasta el último destino, en Durán. Y allí tomaría uno de los buses de transporte urbano que la llevarían de vuelta a casa.

El tramo sobre el río Guayas, de 2 kilómetros, es el más largo de un sistema de transportación por cable en el mundo. Agencia (ag-extra) Christian Vinueza

“En teoría voy a gastar más. ¿Eso me conviene? Aún no lo sé. Si realmente acorto distancias, pienso que sí. Pero también hay que ver cómo está mi bolsillo: $ 0,50 diarios más o menos, sí hacen la diferencia”, precisó Rocío Carvajal; quien desconoce todavía cómo se movilizará en Durán.

“Aparentemente todas las líneas de transporte pasarán cerca de la Aerovía. El problema es que eso no se ha socializado bien. Me preocupa que no sea así, que tenga que caminar de más y que entonces me roben. Ese es otro problema. Quizás el más grande”, señaló.

Me llama la atención este servicio porque demoraré solo 20 minutos en ir y venir de un cantón a otro, y no más de una hora. Si eso se cumple, el esfuerzo de pagar $ 0,70 es válido. Rocío Cóndor,



residente de Durán

EXPRESO consultó a transportistas del cantón vecino al respecto. Ricardo Zamora, jefe de ruta de la línea 17-4, explicó que al menos 60 buses están destinados a hacer las veces de alimentadores para el sistema aerovía dentro del perímetro urbano de Durán.

“Hay un acuerdo firmado con la administración del sistema. Por cada pasaje pagado se nos reembolsará quince centavos de dólar. Tendremos que ver que no haya competencia, porque si no, no es negocio”, adelanta el empresario.

Movilidad. Rosita Pinguil y su hija, Lissete Dávila, de Durán, usaron ayer el servicio para constatar si en realidad el recorrido hacia su cantón es de 20 minutos. JIMMY NEGRETE

En Durán hubo mucha confusión en torno a la inauguración. Víctor Manuel Benenaula, de 75 años, y morador de la ciudadela Abel Gilbert, dijo que perdió un trámite importante porque en esa ciudadela no estaba pasando el bus que lo lleva a Guayaquil por la zona del malecón. Y eso, criticó, debió comunicarse con tiempo.

El sistema, como lo ha venido publicando EXPRESO, ha enfrentado una serie de críticas desde que empezó a construirse. El último debate que surgió en torno a este tema está ligado a que la obra se haya inaugurado sin construirse la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Durán. Pese a que días atrás el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Taiano, planteó llegar a un acuerdo con el alcalde de Durán, Dalton Narváez, para que entre ambos territorios se edifique el puesto policial; aún no se sabe la fecha en que empezará a tomar forma esta construcción, que los ciudadanos reclaman por la inseguridad y los actos de sicariato que se han dado en el vecino cantón.

¿Cómo es posible que me cambien la ruta de los buses sin previo aviso? Por esta cosa (la aerovía) ahora voy a tener que caminar algunas cuadras. A mi edad...

Víctor Venenaula,

Morador de la Abel Gilbert.

“Si hay seguridad hasta el turismo en Durán, algo que allí no existe, podría empezar a fortalecerse. Ya es hora. Esa es una tierra abandonada”, señaló Walter Soria, habitante de Sauces 5, que también hizo fila para trasladarse a Durán, donde trabaja.

Por hora, se prevé que 2.600 personas usen el sistema en cada sentido. Por el aforo dispuesto por la pandemia, se permitirá entre 5 a 6 pasajeros por cabina. Agencia (ag-extra) Christian Vinueza

Entre los usuarios hubo guayaquileñas como Carmen Noboa, de la cooperativa Siete Lagos, que también se sumaron al viaje por la experiencia. “Nunca me he subido a un avión, estoy aquí para ver qué se siente estar en el aire. Espero no marearme. ¿Si la volveré a usar? Depende de lo que vea”, argumentó entre risas.

La Aerovía Movilizará diariamente hasta 40.000 usuarios en 154 cabinas que recorren los 4,1 kilómetros comprendidos entre las 5 estaciones que conforman el sistema: Parque Centenario, Julián Coronel, Técnica o Motriz -no recibe ni deja pasajeros-; Cuatro Mosqueteros y Abel Gilbert en Durán.

Por esta primera vez cada usuario era obligado a comprar tarjetas desde dos dólares, de uso individual, según precisaron trabajadores del sistema, en medio de reclamos de los pasajeros.

Confusión en medio de la expectativa

Los buses urbanos de Durán hicieron cambio de rutas

Hoy se conoce que es la tarjeta que se adquiría ayer a dos dólares, con tres pasajes, la orden de ingreso al sistema aerosuspendido recién inaugurado en Durán, que conecta con Guayaquil.

Para quienes viven en ese cantón, sin embargo, aún hay muchos puntos que aclarar. El transporte urbano, que ahora también funge de alimentador de la aerovía, ha cambiado sus rutas para converger en la estación del sistema, en la Primavera 3 o Abel Gilbert, lo que creó confusión en los usuarios.

Alimentadores. La tarjeta se recarga en las estaciones del sistema. Christian Vinueza

Este primer día de inauguración, todos debieron pagar aparte el pasaje de acceso al bus, pero una vez adquirida la tarjeta de la aerovía podrán trasladarse desde sus puntos de origen con el mismo valor de pasaje, cuenta Ricardo Zamora, jefe de ruta de la línea 17-4, que avanza al Recreo.

Los buses no van a ingresar a la estación. Cinco líneas dejarán a los pasajeros al pie del lugar. Para ofrecer ese servicio, se ha dividido la ruta de las diferentes unidades que trabajan dentro del cantón.

Hay alrededor de 60 buses destinados a ser alimentadores. Dentro de los acuerdos, se garantizó exclusividad a las cooperativas UrbaDurán y Transurban. “Si ese acuerdo no se respeta, no podremos trabajar”, advirtió Zamora.

Esos serán ajustes que se realicen con el paso de los días, adelantó el transportista. Por ahora, Durán cuenta con un nuevo atractivo.