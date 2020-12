La Aerovía es inaugurada en Guayaquil

La obra finalmente quedó lista. Este 21 de diciembre, el sistema de transporte aerosuspendido Aerovía, que conectará a los cantones Guayaquil con Durán, fue inaugurado por las autoridades de la ciudad.

Son 4,1 kilómetros de pilotes, estaciones y líneas de cableado aerosuspendido entre las dos ciudades, con cabinas tipo teleférico que atravesarán en un tramo por encima del río Guayas. A partir del mediodía de hoy, los primeros usuarios empezarán a utilizar el servicio.

Desde el parque Centenario, en Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri, el alcalde de Durán Dalton Narváez y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, entre otras autoridades estuvieron presentes en el acto; en el que dieron detalles de esta estructura que empezó a ejecutarse en el 2018.

Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) fue el primero en dirigirse al público que estuvo presente en el evento de inauguración, llevado a cabo hace unos minutos en la Plaza Centenario.

"Definitivamente la Aerovía se constituye hoy en la obra pública más importante del país en el año 2020 y que mejor que entregársela a sus ciudadanos, a los guayaquileños, en el año del Bicentenario. Hablar de Aerovía es hablar de un sistema complementarios de transportación pública, es hablar de tecnología e innovación... Es acortar distancias. El tiempo nos va a volver más productivos", dijo.

Esta mañana se inauguró el sistema aerosuspendido Aerovía. @Blankimonki nos detalla el escenario en Durán a esta hora. 👇 pic.twitter.com/lHXmX578HO — Diario Expreso (@Expresoec) December 21, 2020

El exalcalde Jaime Nebot, por su parte, destacó que en medio de una pandemia y la crisis que atraviesa el país, se haya logrado terminar este servicio

"No es fácil, no ha sido fácil, pero aquí estamos (...). Este no es un demorado monumento a la ineficacia, como existen en varios puntos del país. Este es un rápido sistema de servicio moderno. Un transporte veloz que se va hacer en 20 minutos y no en más de una hora como se lo hacía hasta ahora en carro", precisó; al hacer hincapié en que ahora que la obra ha sido inaugurada las molestias pasarán. "Con esta, las críticas desaparecen", anunció.

El sistema, como lo ha venido publicando EXPRESO, ha enfrentado una serie de críticas desde que empezó a construirse. El último debate que surgió en torno a este tema está ligado a que la obra se ha inaugurado sin construirse la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Durán. Días atrás, en la polémica entró la opinión del gerente de la ATM, Vicente Taiano, quien tras varios intercambios de opiniones, planteó llegar a un acuerdo con Narváez para que entre Guayaquil y Durán se edifique el puesto policial. Pero al final, el día de la inauguración llegó, y no se sabe la fecha en que empezará la construcción de esta estructura, que los mismos ciudadanos reclaman por la inseguridad y los actos de sicariato que se dan en el vecino cantón.

En otro artículo, este Diario también relató que el nuevo transporte da al Municipio de Guayaquil 20 años de deuda sin rentabilidad. Se explica que una vez inaugurado el sistema, ningún rubro de sus ingresos podrá ser percibido por las arcas municipales, aunque sea la ciudad la que puso $ 114 millones para la ejecución de la obra, un 85 % del costo total, según un documento de 56 páginas al que tuvo acceso EXPRESO. ¿Por qué optaron entonces por hacerla? Según respuestas de la entonces administración de la ATM, por “rentabilidad social”.

Antes de dar por terminado el acto, Viteri se refirió también a la obra. Al igual que el resto, habló de cómo se cortarán las distancias y de las críticas que así mismo género el levantamiento de la estructura.

"La planificación ahora cobra vida más que nunca, sobre todo en la movilidad. Una ciudad multilodal en la que el centro de todo es el peatón, quien tendrá la libertad de escoger el medio en qué quiere desplazarse. Una ciudad dinámica en la que podrá caminar, andar en bicicleta, cruzar el río por la Aerovía o movilizarse en la calle Panamá...".

Detalles de la obra:

TIEMPO

Trasladarse de Durán a Guayaquil en bus tardaba un poco más de 45 minutos. Con la Aerovía, el tiempo se reduce entre 15 y 17 minutos.

DESDE CUÁNDO

A partir de hoy, de 05:00 a las 23:00 y de lunes a domingo.

¿SE USARÁ TARJETA COMO EN LA METROVÍA?

Sí y se pueden comprar en las estaciones: Durán, Cuatro Mosqueteros, Julián Coronel y Plaza Centenario.

¿CUÁNTO CUESTA LA TARJETA?

$ 2 por primera y única vez. Luego $ 0,70 como mínimo por carga.