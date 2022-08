Los adolescentes marcan la ruta de la Feria Internacional del Libro

Vuelve a ser presencial y esta vez la mirada del encuentro está fijada en los jóvenes. Para la octava edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), que deja finalmente atrás la modalidad híbrida (como se desarrolló en los dos últimos años por la pandemia), la agenda es extensa y, a diferencia de encuentros anteriores, hay espacio hasta pasa fusionar las letras con la diversión y la tecnología.

En los cinco días que durará la jornada, que abre sus puertas el próximo 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil y en el que participarán 36 autores entre nacionales y extranjeros (ver gráfico adjunto), se habilitará un área para bookstagrammers, booktubers, bloggers y book-tokers.

La finalidad es que a través de plataformas como Instagram, Tik Tok y YouTube cuelguen videos relacionados a las obras o personajes literarios que les gustan; den su opinión acerca de ellos, utilizando un contenido cercano. Que contagien su pasión por leer a chicos de su edad.

“Este año decidimos entrar en el mundo virtual para incentivar la lectura a los adolescentes, queremos que los instagramers, los youtubers, todos nos visiten; que muestren la lectura en nuevos escenarios, que lo hagan con libertad y se conviertan también en los promotores de la literatura dentro de su generación”, precisó ayer la directora de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo; quien dio los detalles de esta cita organizada por Expoplaza.

Me encanta que le den espacio al Tik Tok, que lo usen como imán es fenomenal.



Valentina Manosalvas,

guayaquileña

Daniel Coronel, de 13 años y habitante de La Joya (La Aurora, Daule), es uno de los adolescentes que desde ya espera con ansias la apertura de la FIL. En 2020, durante la pandemia, asegura que YouTube se convirtió en la red que más lo entretuvo y motivó a hacer videos sobre los videojuegos que entonces jugaba.

“Me encantó y lo compartía con mis amigos. Amo los cómics, me fascinan. Este año será mi oportunidad para hablar de ellos desde mi cuenta. Me gustaría que haya más personas como yo, podemos crear una comunidad. Tal como hay ya en España y Argentina. Quiero contar sobre por qué los cómics de Marvel son lo mejor que hay”, señaló emocionado.

FIL Infantil Esta zona exclusiva para niños será un espacio lleno de actividades para que los más pequeños interactúen y aprendan más acerca del mundo de la literatura.



Sin embargo, esa no será la única actividad dirigida a los adolescentes. Habrá también un duelo de dibujantes dirigido a los alumnos de colegios (de octavo a décimo año), que deberán inspirar sus gráficas en Charlie Brown, Snoopy y su pandilla; y una maratón del cómic, en la que los alumnos de primero a tercero de bachillerato deberán crear historietas que tendrán como protagonistas a Spiderman, Hulk, Thor...

Iré para celebrar el aniversario del libro de Harry Potter, que fue el que me motivó a leer y ya no parar.



Selene Carpio,

adolescente

Andrés Villacís, de 21 años, ya está organizando sus ideas para plasmar al hombre araña. “Lo quiero recrear en Guayaquil, lanzando telaraña en los edificios más icónicos, parado o escondido entre los puentes. Uff, tengo tantas ideas locas”, detalló el también estudiante de Diseño que para esta edición irá al lugar acompañado de su madre Marlene Garnica; quien irá en busca de los lanzamientos de libros y coloquios.

Torneo. Este año se volverá a realizar el Concurso de Novela Corta Miguel Donoso Pareja, que entregará al ganador $ 10.000.



Garnica asegura que irá por la presentación del escritor y periodista chileno Cristian Alarcón, ganador de destacados premios internacionales y reconocido por su obra ‘Cuando me muera quiero que me toquen cumbia’; y del también periodista y escritor argentino radicado en España, Martín Caparrós, autor de más de 30 libros y ganador del Premio de Periodismo Rey de España.

“Como no he salido en dos años de pandemia a prácticamente nada, me estoy alistando para esta feria. Amo el arte y la cultura. Todos estos autores, sumados a los locales, harán para mí una semana llena de bohemia”, resaltó.

Entre los autores nacionales destacan las escritoras Cecilia Velasco y Rosita Pogo, el poeta Fernando Balseca, la periodista Sara España, editora general de EXPRESO; la artista Katherine Martínez, la escritora e historiadora Tatiana Hidrovo; entre otros tantos.

Durante siete años consecutivos: del 2015 al 2021, la FIL Guayaquil se ha convertido en un referente de los eventos literarios más importantes de Latinoamérica y el mundo. En el 2021, más de 25.000 visitantes disfrutaron de la fiesta del libro.