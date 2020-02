Adiós clases, hola vacaciones

El día más esperado por muchos estudiantes llegó. Ayer, más 2’200.000 alumnos del régimen Costa le dijeron adiós a las clases y se preparan para disfrutar de un periodo vacacional de 68 días, pues el próximo 13 de abril deberán volver a las aulas.

Risas y lágrimas se mezclaron en la última jornada de clases del año lectivo 2019-2020. La nostalgia por alejarse varias semanas de sus compañeros fue evidente entre los estudiantes, pero también la alegría por culminar un ciclo más de su formación académica.

Los estudiantes se van de descanso, pero nosotros nos quedamos en las aulas preparando las juntas de cursos y pasando las notas de los estudiantes.



Mariuxi Carriel

maestra y tutora en el Colegio Politécnico



“La verdad, yo ya quería salir de vacaciones, porque ya me quiero levantar tarde y no ponerme el uniforme, quiero jugar mucho y no hacer tareas”, dijo un estudiante del colegio Patria Ecuatoriana, quien estaba feliz porque aprobó todas las materias y no tendrá que presentarse a los exámenes de recuperación. Otro compañero compartía la misma felicidad. “Podré descansar sin preocupación y hacer el viaje que había planeado”, manifestó.

Sin embargo, no todo fue alegría, ya que los alumnos de séptimo básico se despidieron con lágrimas de sus compañeros, especialmente de aquellos que ya no los acompañarán en su próxima etapa escolar, debido a que tienen pensado cambiarse a otros colegios.

“Yo no quería salir porque voy a extrañar mucho a mis amigas, pero espero seguirlas viendo”, dijo algo entristecida una estudiante de la escuela particular Nuevo Horizonte, en el norte de la ciudad.

Las vacaciones de los chicos también son de los padres, porque ya no tienen que madrugar para llevarlos al colegio o para prepararles el desayuno, en algunos casos. Carlos Reyes

padre de familia del colegio Vicente Rocafuerte



Algunos estudiantes del colegio Hispanoamérica, ubicado en el sur de la ciudad, aprovecharon el último día de clases para hacer autografiar de sus amigos la blusa o camisa del uniforme. La idea era llevar los mensajes de cariño de todos los compañeros del curso.

“Pórtate bien”, “Te voy a extrañar”, “Nos seguiremos viendo siempre”, fueron algunos de los mensajes escritos por aquellos que no saben si el próximo periodo escolar estarán en el mismo colegio.

En otros planteles como la Academia Naval Altamar, los alumnos de educación básica bailaron en el aula y degustaron los bocaditos que sus padres les habían llevado; mientras que los de bachillerato disfrutaron de juegos deportivos con sus compañeros.

Estamos contentos y satisfechos porque los estudiantes han cumplido un nuevo ciclo académico y la mayoría ha sido promovida al siguiente año lectivo.

Gabriela Navarrete

tutora de varios cursos en el colegio Altamar



La culminación de actividades también motivó a los docentes y padres de familia a realizar actividades de clausura donde los niños y jóvenes vivieron gratas experiencias.

En el Colegio Politécnico (Copol), los estudiantes limpiaron y desocuparon los casilleros donde guardaban sus útiles escolares. “El próximo año lectivo estos tendrán nuevos dueños y a nosotros nos asignarán otros”, dijo una alumna, mientras abrazaba a una de sus amigas que también realizaba la misma actividad.

Los estudiantes del Colegio Poltécnico se abrazan antes de despedirse hasta el próximo 13 de abril. Jimmy Negrete/ EXPRESO

Cuando el reloj marcó las 13:00, muchos planteles abrieron sus puertas. Los chicos se despidieron de sus compañeros y maestras con quienes durante 200 días convivieron y disfrutaron de sus horas matutinas. En los turnos vespertinos también se vivió la misma euforia y algarabía.

Desde el 6 al 20 de febrero se darán las clases de recuperación para estudiantes que no pudieron completar un puntaje mínimo de 7 /10 en cada una de las asignaturas. Ellos deberán rendir exámenes de supletorio y mejoramiento del 21 al 28 del mismo mes.

Los docentes tendrán descanso desde el 5 hasta el 25 de marzo y retomarán sus labores el 26 de marzo, ya que al día siguiente deberán receptar los exámenes remediales.

El 8 de abril serán los exámenes de gracia y el inicio del ciclo escolar 2020-2021 está programado para el 13 de abril.

SE ALISTAN LAS GRADUACIONES

De acuerdo con el cronograma escolar, las ceremonias de graduación de bachilleres se realizarán desde el 26 hasta el 28 de febrero. No obstante, las instituciones educativas podrán solicitar el adelanto de la fecha de incorporación de los estudiantes de tercero de bachillerato.