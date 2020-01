“El rendimiento académico es la mejor forma de conocer a los estudiantes”

Hay apoyo a que la trayectoria académica, fundamentada en los puntajes de más de 2.600 exámenes que acumula un bachiller a lo largo de su formación en las aulas, sea más decisiva que los resultados de una prueba rendida en un día, como lo es la Ser Bachiller, para definir su ingreso a la universidad.

Esa es la propuesta de Fernando Sandoya, catedrático universitario, PhD en Modelos Matemáticos y experto en análisis de datos. “El estudiante acumula hasta 6.000 datos de su vida académica, personal y socioeconómica que permitirían determinar su perfil de ingreso a la universidad”, explica.

EXPRESO le preguntó a estudiantes y padres de familia si esta sugerencia técnica les parece acertada.

“Es excelente. De hecho es justamente lo que le propusimos a representantes de la Senescyt y que rechazaron, aludiendo que la prueba había sido exitosa”, menciona Irene Flores, presidenta de padres de familia del colegio Santo Domingo de Guzmán. “Hay chicos buenos estudiantes, escoltas y abanderados y que se han desenvuelto mejor en ciertas asignaturas; sin embargo la prueba no los evaluó de acuerdo a esas asignaturas”, detalla.

Ser Bachiller: Alumnos con buen récord se dicen afectados por la prueba Leer más

Verónica Guaranda, también madre de familia, comparte la propuesta y dice que esa alternativa debe ser la solución inmediata. Es que son cientos los estudiantes quienes no han logrado obtener un alto puntaje de la prueba y que piden rectificación, porque, aseguran, el examen no fue elaborado de acuerdo con el pénsum académico.

La hija bachiller de Guaranda se graduará en febrero de una carrera contable y, si no alcanza una nota alta, no solo no puede ingresar a la universidad pública, sino que no podrá aplicar para una beca en una universidad privada. Como su caso hay muchos, lamenta Verónica.

Johan Barreno, dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador también se entusiasma con la propuesta y dice que ver el rendimiento académico de los alumnos es la mejor forma de conocerlos.

Hay padres de familia que señalan que las mismas pruebas que rindieron muchos de sus hijos fueron las que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) tomó a los docentes que quieren ser profesores con nombramientos, y que están participando en el concurso Quiero Ser Maestro.