Accidente en Av. Del Bombero: ¿Qué ocasionó el fatal choque de este 28 de octubre?

Una mujer falleció en un siniestro de tránsito ocurrido la madrugada de este martes 28 de octubre en Guayaquil

Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en la avenida del Bombero, en el oeste de Guayaquil, la madrugada de este martes 28 de octubre.

La madrugada de este lunes 28 de octubre, la vía a la costa fue escenario de dos siniestros de tránsito que dejaron una persona fallecida y una gran cantidad de sacos de sal regados sobre la calzada.

El primer accidente ocurrió alrededor de las 05:00, en la avenida del Bombero, cerca de Ceibos Point, en sentido sur–norte. La víctima fue identificada como Valeria Estefanía Rivera Soria, de 36 años, quien conducía su vehículo particular bajo una ligera llovizna que mantenía el pavimento húmedo.

Según el informe preliminar, la mujer perdió el control del automóvil, se estrelló contra una estructura lateral y terminó con el vehículo volcado sobre la vía.

Testigos indicaron que, tras el impacto, la conductora fue expulsada del carro, ya que presuntamente no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Rivera Soria sufrió un golpe mortal en la cabeza al impactar contra el pavimento.

“La conductora viajaba sola y, al parecer, excedía los límites de velocidad. Una hermana indicó que se dirigía al gimnasio”, informó un agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) que acudió al lugar para levantar los indicios.

Vía a la costa: Otro accidente de tránsito generó congestión vehicular

Casi a la misma hora, otro siniestro se registró en la vía a la costa, en sentido hacia la Perimetral, donde un camión cargado con sacos de sal se volcó, dejando el producto esparcido sobre la carretera y bloqueando parcialmente el paso vehicular.

Estos dos hechos provocaron congestión de tránsito durante las primeras horas de la mañana, mientras personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizaban la limpieza de la vía.

