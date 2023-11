Guayaquil: 84 motocicletas fueron retenidas durante rodada masiva por Halloween

Guayaquil experimentó este 31 de octubre una rodada del terror, no porque varios motorizados salieron con disfraces de monstruos o espectros, sino por el gran número de conductores que generaron disturbios en las calles principales de la Perla del Pacífico.

Ante esta eventualidad, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), realizó un operativo en conjunto a la Policía Nacional, donde citó y retuvo 84 motocicletas en el Puerto Principal. 44 de ellas se multaron por irrespetar la ordenanza de dos personas en una moto, y el resto por participar de carreras en la vía pública.

En medio de las requisas de vehículos, también se detectó 3 motos que habrían sido reportadas como robadas.

Este tipo de reuniones de motos por lo general se dan los días jueves, pero en celebración de Halloween, un centenar de personas salieron a 'rodar' por las arterias de la ciudad. El evento causó desorden y pánico entre la ciudadanía, que a su consideración, lo catalogan como la mayor congregación de motociclistas que ha tenido Guayaquil.

Pues además de la gran cantidad, también se evidenció a corredores con armas de fuego, las cuales fueron detonadas a medida que hacían explotar fuegos artificiales; gente parada en los baldes de las camionetas o en los asientos traseros de las motos; autos tuning; entre otras infracciones.

“Yo ya estaba durmiendo, cuando un estruendo me levantó de inmediato. Al principio no hice caso, pero poco a poco se hizo peor, era una turba de motos y carros en plena avenida Malecón, que además de escandalosos, brillaban como estrella de navidad. Me tuve que poner gafas de sol para no quedar ciega en el balcón”, reclamó George Freire, quien vive en uno de los edificios de la avenida Malecón.

Sin embargo, la ciudadanía también protesta por el bajo número de motos que fueron retenidas. “No es posible que solo en una noche llenen por completo varias avenidas, y en ese operativo solo multen 84 motos. ¿Entonces qué control eficiente hubo? Más parece que estuvieron de adorno”, reclama Julio Paucar, residente de Alamos Norte.

Las quejas escalaron la noche del 31 y madrugada de este 1 de noviembre, al punto de que se evidencio que ni los carros de bomberos o ambulancias pudieron acudir a los llamados de emergencia.

“Lamentablemente por la gran cantidad de motorizados que se encuentran en las vías, no dejan pasar a las unidades que van hacía el incendio reportado de vehículo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir soportando esta situación?", denunció a través de Twitter, la cuenta CupsFire.

