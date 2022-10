Hecho. Diferentes calles céntricas no cuentan con suelos podotáctiles.

Luego de que EXPRESO publicara un artículo sobre lo complejo que es andar en Guayaquil para un invidente, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió que la ciudad solo cuenta con 56 semáforos sonoros. Pero se limitó a decir que se encuentran en las principales vías de la urbe.

A Miguel Alvarado, quien apenas distingue pequeñas sombras y registra un 80 % de discapacidad visual, esta contestación le genera dudas en torno a los sitios dónde están los elementos, y confiesa que son insuficientes. “Claro que debería haber más, sobre todo en lugares recurrentes donde uno pueda circular con tranquilidad, no solo lo digo por el tema de discapacidad visual, sino en términos generales”, puntualiza.

Alvarado considera que estos equipos deben estar mejor regulados, pues, argumenta, el sonido que advierten para cruzar es apresurado. “Los tiempos que se manejan son de repente”, se queja el ciudadano.

Este Diario también consultó, frente a este panorama, si existe un proyecto para colocarlos en las arterias más transitadas. Katiuska Barreno, directora de Planificación de la Movilidad de la ATM, respondió que sí se prevé instalar más botoneras, incluyendo de manera especial los entornos escolares. No detalló dónde ni cuántos.

Es notorio que no se prestó la suficiente atención a las personas con discapacidad. Cualquier persona que no tiene discapacidad, es propensa a adquirirla, más aún, si la ciudad no es amigable

Sandra Esparza, arquitecta y máster en Accesibilidad

La magíster en Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos, Dennis Maroto, también determina que los 56 semáforos sonoros no son suficientes en la ciudad. “¿Dónde están? Guayaquil es grande, no pensemos que solo se pondrán cerca del Municipio o instituciones relacionadas a la Alcaldía; no, sino en toda la ciudad con pisos podotáctiles”, subraya la experta.

Este tipo de suelos, agrega, servirán para generar en la urbe mayor seguridad para todos. “Y poder así transitar en igualdad de condiciones”.

¿Qué se está haciendo para que Guayaquil sea una ciudad inclusiva?, fue otra de las interrogantes que este medio envió al Cabildo. Fernanda Carrasco, jefe de proyectos de la Subdirección de Estudios y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, aseguró que dicha dependencia municipal, durante esta administración, ha implementado 9.954 rampas “en beneficio de las personas con movilidad reducida”.

Mientras que, Ximena Gilbert, directora de Inclusión Social, contestó que se han ejecutado servicios en beneficio de las personas con discapacidad visual. Alegó que el Centro Municipal de Apoyo para personas con Discapacidad Visual Cuatro de Enero, da atención a una población diversa que presenta discapacidad visual, intelectual, física y psicosocial, actualmente ha atendido a una población de 439 beneficiarios y sus familias.