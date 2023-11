380 sanciones a conductores por operar como taxirrutas

Nueve vehículos que operaban como taxirrutas dentro de Guayaquil y hacia cantones aledaños han sido retenidos por agentes de tránsito entre el 2 de octubre y 11 de noviembre pasados.

En ese lapso, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dijo que emitió 380 sanciones “a quienes ofrecen este servicio no permitido por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre e incurren en infracciones varias”.

Algunas como estacionar en lugares prohibidos, dejar y/o recoger pasajeros en sitios no permitidos, matrícula vencida, no portar placas, no utilizar el cinturón de seguridad y otras.

Los operativos se centraron en calles como Vélez, Primero de Mayo, Luis Urdaneta, 6 de Marzo, Lorenzo de Garaycoa, Junín, avenida Quito.

Mientras tanto, las autoridades no establecen mejores formas de movilidad para los ciudadanos entre cantones.

