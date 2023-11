Guayaquil: 35 sectores se quedan sin agua entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre

Hartazgo colectivo. Los habitantes de los 35 sectores de Guayaquil que sufrirán un nuevo corte de agua en los próximos días, alegan estar hartos de que Interagua no tome medidas distintas para mejorar el servicio del agua potable.

Según indicó en un comunicado, entre el 28 de diciembre y 2 de diciembre próximo, por duraciones distintas, zonas como las ciudadelas Modelo y Vergeles, en el norte, y la parroquia Febres Cordero se verán afectadas.

Este 28 de noviembre, por ejemplo, Modelo se quedará sin el servicio de 9:00 a 17:00; y al otro día, el 29, lo hará Vergeles y la ciudadela Vilcabamba, desde las 23:00 hasta las 5:00. En Los Vergeles, habitantes como Leonidas Casimiro, se quejan de la medida porque, advierten, sus negocios se ven afectados. Casimiro tiene un comedor que atienda de 20:00 a 4:00 todos los días.

"Vendo comida criolla para la gente que trabaja o se divierte en la noche. Me he esforzado en tener un establecimiento que sea seguro, para que mis clientes no se ahuyenten. Ahora resulta que cada vez más seguido sufrimos de cortes de agua, lo que resulta molesto. A mi me gusta tener todo impecable, nítido. Uso el agua todo el tiempo. Y es que por algo estoy al día en todo, ¿no? ", cuestionó el residente y comerciante.

El 29 y 30 de noviembre, la parroquia Sucre se quedará en el mismo horario sin el servicio; mientras que la noche del 30 y amanecer del 1 de diciembre, lo hará la parroquia Febres Cordero también desde las 23:00 hasta las 5:00.

Según la información emitida por Interagua, la razón de la suspensión será para hacer pruebas de presión en la red de agua potable; lo que a juicio de la ciudadanía es "una excusa más al por qué de un corte nuevo"

"El consorcio se pasa haciendo pruebas y más pruebas pasando un día o todos los días, y siempre todo sigue igual. El servicio deja mucho que desear. Ya fue suficiente el corte sufrió prácticamente media ciudad la semana anterior y que se extendió incluso a otros cantones. ¿De qué sirvió entonces tanto trabajo programado? ¿De nada?", se quejó Juan Carlos Mora, residente del norte de Guayaquil.

En la imagen, instante en el que se llevaron los trabajos. Cortesía

El pasado 24 de noviembre, por cerca de 22 horas el 35 % de los hogares de Guayaquil se quedó sin servicio de agua. La suspensión inició a las 22:00 del 24 de noviembre y se dio para hacer el cambio de una válvula de acueductos en el área del kilómetro 9.5 de la vía a Daule y los predios Fuerte Militar Huancavilca, que ya están cerca de cumplir su tiempo de vida útil.

En esa ocasión, hubo ya varias quejas por parte de los dueños y trabajadores de negocios que tuvieron complicaciones para trabajar o que tuvieron que destinar más dinero de lo previsto a la compra de botellones de agua.

