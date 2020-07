250 ciclistas recorren Guayaquil y saborean los platillos de 5 huecas

Las ganas de dar un paseo por las calles de Guayaquil y saborear los platillos típicos de cinco huecas referentes de la ciudad, no frenaron las ganas de los 250 ciclistas que participaron en la tercera edición de la Cicloruta Gastronómica.

Ellos partieron desde la Plaza de la Administración, en el centro, y lo hicieron solos, con sus familiares e incluso con sus mascotas. Fue el caso de Jonathan Segura, habitante de la ciudadela Los Rosales, quien llegó con Bikey, su can.

"Es la primera vez que me animo a recorrer la ciudad en este evento. Me ha gustado mucho porque motiva al deporte y espero continuar asistiendo", mencionó Segura, mientras degustaba un ceviche curtido de pescado que preparó Miriam Herrera, propietaria de la picantería La Culata.

Por la pandemia tomé todos los cuidados debidos, me alegra que estos actos se estén dando. Me alegra ver como Guayaquil de a poco se reactiva.

Luis Guevara,

residente de Urdesa.

Ella instaló una mesa con varios recipientes que contenían en producto fuera del local, situado en Cordova y Mendiburo, para recibir a sonrientes deportistas que, coincideron, en que es su comida favorita.

Es la primera vez que vengo y me he entretenido con la comunidad de ciclistas. Nos han prestado ayuda las autoridades, ojalá sea así siempre Julián Peña, residente de Samanes 1.

"Si hablamos de comida de Guayaquil el pescado no puede faltar y por eso preparo el tradicional ceviche . Es la tercera vez que lo hago y me gusta que esta actividad se convierta en un evento cada vez más esperado" , dijo Herrera.

Cuatro horas durará el recorrido. La actividad ha sido organizada por la Escuela de los Chefs, la empresa Iguana Bike Tours y el Municipio.

En esta tercera edición que, al igual que las anteriores, se realiza con el fin de fusionar el turismo con los sabores del Puerto Principal para fortalecer y posicionar precisamente su identidad, no se visitaron el número de establecimientos que tradicionalmente se visitaban, que eran entre 7 u 8. Ahora visitaron 5. No lo hicieron por la crisis sanitaria que atraviesa aún la ciudad a causa del coronavirus. Y es que, a diferencia de las ediciones anteriores, los ciclistas no pudieron entrar todos juntos a los locales para probar los platillos estrellas de cada lugar, sino que lo hicieron en grupos de 10 y haciendo fila. Todos esperaban con ansias.

Hecho. El ciclopaseo inició a las 8:45 y prevé culminar alrededor del mediodía. Amelia Andrade

Este 18 de julio, el evento incluyó la visita a cinco establecimientos: Corozo El Verdadero, Ambigú Café, La Herencia Manabita, la Picantería La Culata y la Dulcería La Palma.

En cada punto fueron notorias las medidas de bioseguridad. El personal de los restaurantes usaba mascarillas, se colocaba gel y alcohol en las manos, y se los porporcionaba a los visitantes; y en algunos se tomaba hasta la temperatura.

Al finalizar el recorrido los ciclistas regresaron a la Plaza de Administración donde se tiene previsto realizar el sorteo de dos bicicletas: una en el lugar y otra vía virtual. Así lo dio a conocer Cristhian Sáenz de Viteri, de Iguana Biker Club, una de las agrupaciones organizadoras del evento.